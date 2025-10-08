Эстемирова Наталья Хусаиновна

Правозащитница, журналист, сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал"* в Грозном. Убита 15 июля 2009 года. Убийство до сих пор не раскрыто.

ЕСПЧ счел расследование неэффективным

Власти России предоставили ЕСПЧ неполную копию материалов дела об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой, но есть основания для сомнений в эффективности следствия, указал 31 августа 2021 года суд, потребовав от России найти и наказать виновных в убийстве. "Суд не смог прийти к выводу о том, что расследование было проведено тщательно, особенно с учетом материалов, находящихся в распоряжении суда, и некоторые противоречия в показаниях экспертов, оставшихся нераскрытыми, позволяют усомниться в эффективности расследования. Принимая во внимание, что уголовное расследование все еще открыто, суд указал, что властям следует, насколько это возможно, попытаться выяснить обстоятельства похищения и убийства г-жи Эстемировой, выявить виновных и наказать виновных, насколько это возможно", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Суд также указал, что заявитель, сестра убитой Светлана Эстемирова, не смогла доказать, что Наталья Эстемирова была похищена представителями государства, и улики не подтверждают причастность государства к убийству Эстемировой, отмечается в документе.

Биография

Наталья Эстемирова родилась 28 февраля 1958 года в городе Камышлове Свердловской области (по другим данным - в Саратовской области ).

Отец, Хусейн Эстемиров, чеченец, был насильственно вывезен вместе с семьей из родного села Ишхой-Юрт в Казахстан во время депортации чеченцев в 1944 году. Мать - Клавдия Михайловна Агеева, русская. В семье было четверо детей, Наталья была самой старшей .

В Камышлове Наталья Эстемирова окончила среднюю школу и педагогическое училище, получив специальность преподавателя младших классов.

Во время учебы в школе Наталья с отцом, братьями и сестрами неоднократно посещала Чечню. По окончании училища Наталья Эстемирова приняла решение остаться жить в Чечне. Наталья Эстемирова жила в селе Кошкельды Гудермесского района у своей тети, преподавала в начальных классах школы в селении Ханкиш-Юрт Гудермесского района, затем поступила в Грозненский университет на заочное отделение исторического факультета. Позже перевелась на очное обучение и поселилась в Грозном, где и осталась жить, преподавая историю в грозненских школах .

Правозащитная деятельность

С 1992 года Наталья Эстемирова начала заниматься правозащитной работой: во время осетино-ингушского конфликта в Пригородном районе Северной Осетии она составляла списки пропавших без вести и помогала беженцам с выездом.

В годы правления Джохара Дудаева Наталья Эстемирова участвовала в митингах оппозиции, на которых, как она рассказывала, собирался весь цвет чеченской интеллигенции.

Осенью 1994 года, с началом первой чеченской войны, Наталья Эстемирова c дочерью уехала на Урал, и год жила у своей матери. В 1995 году вернулась в разрушенный Грозный.

В августе 1996 года, когда в Грозном возобновились активные боевые действия, Наталья Эстемирова с дочерью ушли из Грозного по так называемому гуманитарному коридору. Вернулись после окончания боевых действий.

С 1997 года Эстемирова была пресс-секретарем Общества узников фильтрационных лагерей. Она брала интервью, составляла документы и заявления, распространяла информацию, в том числе через телеэфир, сняв 13 передач о людях, попавших в жернова российской карательной системы . Эстемирова вела большую работу, пытаясь облегчить участь людей, потерявших здоровье в результате пыток, добиться для них льгот и компенсаций. Эту работу Наталья Эстемирова делала бесплатно, зарабатывая на жизнь частными уроками, этого едва хватало на жизнь.

До 1998 (по другим сведениям, до 2000) года продолжала работать учительницей истории в грозненской школе №7 .

С 1998 года Эстемирова занялась правозащитной журналистикой.

В начале Второй чеченской кампании Наталья Эстемирова находилась в Адыгее. Она отвезла свою дочь в Екатеринбург, а сама в октябре 1999 года, при помощи члена правления общества "Мемориал" Светланы Ганнушкиной, вернулась в Чечню. Серьезно рискуя, Наталья Эстемирова вывозила через блокпосты информацию о происходящем в Грозном, в том числе записи и фотопленки.

Наталья Эстемирова была одной из первых, кто осветил историю с обстрелом колонны беженцев на трассе Ростов – Баку в 1999 году. Она сделала многочисленные снимки жертв ракетного обстрела на рынке в Грозном. Побывав практически во всех больницах Чечни и Ингушетии, Эстемирова сняла сотни фотографий, свидетельствующих о многочисленных жертвах среди детей.

С декабря 1999 года Наталья Эстемирова работала в Правозащитном центре "Мемориал" в Екатеринбурге.

В марте 2000 года Наталья Эстемирова переехала в Ингушетию и стала сотрудником отделения Правозащитного центра "Мемориал" в г.Назрань. Одно из первых расследований, проведенных "Мемориалом" в ходе этой войны, посвящено событиям в Новых Атагах, и оно целиком основано на опросах, проведенных Натальей Эстемировой. 20 марта 2000 года она поехала в этот поселок, он все еще был блокирован военными. В нем регулярно проходили зачистки, и любое появление там человека с неместной регистрацией представляло для этого человека большую опасность. Наталья Эстемирова провела там неделю, иногда скрываясь в огородах и развалинах домов от осуществляющих проверку паспортного режима сотрудников российских силовых структур.

С ноября 2001 года Наталья Эстемирова работала в приемной Правозащитного центра "Мемориал" в Грозном, освещала случаи похищения и убийства людей в Чеченской Республике.

По материалам, собранным Натальей Эстемировой, составлялись "Хроники насилия" Правозащитного центра "Мемориал". По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести. Наталья Эстемирова принимала заявления от сотен и тысяч женщин, чьи сыновья и мужья были незаконно похищены, подверглись пыткам, пропали без вести.

Помимо работы в "Мемориале" Эстемирова была членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека РФ в Чечне и общественным наблюдателем Комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Наталья Эстемирова сотрудничала с известным журналистом Анной Политковской, убитой 7 октября 2006 года.

В первые годы войны Наталья Эстемирова стремилась не афишировать своего имени. Позже она стала выступать на митингах и конференциях, ставить фамилию, а не псевдоним, под своими статьями. Она активно выступала против пыток в органах дознания, незаконных арестов, похищений, бессудных казней, фальсификаций уголовных дел.

Благодаря расследованию Н.Эстемировой был предан гласности факт обстрела высокогорного селения Ригахой Веденского района Чечни 9 апреля 2004 года.

В 2004 году Наталья Эстемирова вместе с Правозащитным центром "Мемориал" получила премию шведского парламента "Право на существование".

В 2005-м Европейская народная партия — Европейские демократы наградила Эстемирову и председателя "Мемориала" Сергея Ковалева медалью имени Робера Шумана.

В 2006 году вместе с Мариной Литвинович расследовала случаи массового отравления женщин и детей в школах Шелковского района Чечни. Ими было выявлено 107 заболевших, которым поставили диагноз: отравление неясной этиологии .

5 октября 2007 года в Лондоне Наталье Эстемировой была вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Премия учреждена международной неправительственной организацией RAW in WAR (Reach All Women in WAR/"Помочь каждой. Женщина в огне войны").

В интервью британской телекомпании ВВС, отвечая на вопрос, не опасается ли она за свою жизнь, Наталья Эстемирова ответила: "Иногда я забываю о страхе, потому что испытываю другие, более сильные чувства" .

22 февраля 2008 года состоялась встреча сотрудников "Мемориала" с Рамзаном Кадыровым, после которой Наталья Эстемирова была назначена председателем Общественного совета по оказанию содействия в обеспечении прав и свобод человека при администрации города Грозного. Однако 31 марта Рамзан Кадыров, возмущенный выступлением Эстемировой днем раньше в передаче "Исламская эволюция" по телеканалу РЕН-ТВ, снял ее с этого поста. Тема передачи касалась введения обязательного ношения платка для женщин в офисах и образовательных учреждениях республики. Рамзан Кадыров высказал ряд угроз в адрес Натальи Эстемировой, встревоженные ими коллеги убедили Наталью покинуть республику.

Лето 2008 года Наталья Эстемирова провела за рубежом. Осенью 2008 года она вернулась к активной правозащитной работе в Чечне.

С осени 2008 года в Чечне вновь участились случаи похищения людей с последующей пропажей без вести. Силовые структуры Чечни в качестве устрашающей меры провели серию карательных операций против членов семей и родственников боевиков и людей, подозреваемых в причастности к незаконным формированиям, в ходе которых активно применялись поджоги жилых домов. Наталья Эстемирова предавала огласке эти факты, пыталась противостоять беззаконию, документировала информацию. С июля по декабрь 2008 года она зафиксировала факты поджогов 24 жилых домов.

С начала ноября 2008 года Наталья Эстемирова вошла в Наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах лишения свободы и посещала следственные изоляторы и колонии. Она регулярно публиковала свои статьи в "Новой газете", как под псевдонимом, так и под собственным именем.

Касаясь роли журналиста и правозащитника в конфликте, Эстемирова сказала: "У нас все проходит под знаком войны. И ты понимаешь, что силы неравны — силы на стороне пушек, а журналист вооружен только словом. И ты видишь, что у разных людей — разные приоритеты. Газеты и люди образованные говорят, что мы боремся с сепаратизмом, с боевиками, а для жителей горных сел главное — чтобы не стреляли. Должна сказать, я законченная пацифистка, я против войны в любой форме, безоговорочно. Против того, чтобы оружие было в доме — оно обязательно выстрелит, и на самом деле никого не спасет. Пацифизм у нас непопулярен. Да и правозащита тоже. Но это не значит, что положение безнадежное. Повторяю, не раз и не два в моей практике получалось, что именно слово оказывалось более чем действенным — особенно когда соединялись голоса многих журналистов, из разных изданий, разных стран" .

В июне 2009 года Наталья Эстемирова предавала огласке факты продолжающегося террора против мирных жителей Чечни, которых бес суда назначали ответчиками за действия их родственников, продолжающихся поджогах жилых домов. Наталья Эстемирова фотографировала сожженные дома, опрашивала свидетелей.

"После отмены режима контртеррористической операции в Чечне счет похищенным жителям республики идет уже на десятки. Особенно беспокоит тот факт, что силовики в последнее время все чаще рапортуют об убитых грузинах, азербайджанцах и украинцах, но у правозащитников есть основания думать, что это и есть наши исчезнувшие жители", - отметила Наталья Эстемирова в интервью "Кавказскому узлу".

7 июля 2009 года в селе Джугурты Курчалоевского района Чечни силовики похитили Ризвана Альбекова и его сына Азиза. Через несколько часов вооруженные люди устроили публичную казнь Ризвана в центре села Ахкинчу-Борзой. Наталья Эстемирова предала широкой огласке факт этой дикой расправы.

Последнее интервью

14 июля 2009 года Наталья Эстемирова говорит по телефону с корреспондентом «Кавказского узла» и рассказывает детали о деле убитого Ризвана Альбекова. Его публично расстреляли, а сына Азиза похитили. Спустя несколько дней после убийства Эстемировой появится информация о том, что Азиз Альбеков нашелся.

В телефонном разговоре Наталья Эстемирова рассказывает о том, что семья Альбековых была простая, они только переехали из Ставрополья, пропавшему Азизу было 17 лет и он только что закончил школу. Эстемирова подтверждает свои слова о том, что убийство Ризвана Альбеков демонстративно и при свидетелях совершили сотрудники российских силовых ведомств. Также она сообщает, что родственникам убитого велели называть причиной смерти сердечный приступ.

Во втором разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» в этот же день Наталья Эстемирова сообщает, что у нее есть фамилии исчезнувших людей и обстоятельства убийств с период с 12 по 14 июля. Корреспондент уточняет именно эту формулировку – Эстемирова подтверждает, что говорят не о пропавших, а об исчезнувших людях. Она успевает назвать одну фамилию, которую слышно на записи нечетко. Корреспондент просит прислать имена по электронной почте, и они договариваются об этом. На следующий день Наталью Эстемирову убили.

Убийство

15 июля 2009 года, около 8.30 утра, в Грозном, недалеко от дома Наталья Эстемирова была похищена неизвестными людьми. Ее схватили и насильно посадили в белую машину ВАЗ-2107 – Эстемирова только успела крикнуть, что ее похищают. В 16.30 того же дня тело журналистки с огнестрельными ранами в области головы и грудной клетки было найдено недалеко от села Гази-юрт в Назрановском районе Ингушетии.

Наталья Эстемирова была похоронена 16 июля в селе Кошкельды Гудермесского района Чечни. У нее осталась 16-летняя дочь Лана.

До сих пор убийство Натальи Эстемировой остается не раскрытым.

Общественный резонанс и реакция властей

Убийство Натальи Эстемировой вызвало широкий общественный резонанс в России и мире.

Председатель совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов возложил политическую ответственность за это преступление на президента ЧечниРамзана Кадырова. В ответ на это Кадыров подал на Орлова в суд за клевету. Судебная тяжба между руководством ПЦ "Мемориал" и президентом Чечни завершилась тем, что Кадыров отозвал свой иск против правозащитников, как было объявлено, по просьбе матери.

Убийство правозащитницы моментально осудили, в частности, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер , министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и Совет национальной безопасности США .

По словам пресс-секретаря Натальи Тимаковой, президент России Дмитрий Медведев «выразил возмущение этим убийством и дал поручение главе Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП РФ) Александру Бастрыкину принять все необходимые меры для расследования убийства…» .

Президент Чечни Рамзан Кадыров на следующий день после убийства заявил, что взял под личный контроль расследование этого преступления, пообещал «ничего не пожалеть, чтобы довести его до конца», а также сообщил, что намерен провести неофициальное расследование этого преступления «в соответствии с традициями чеченцев». Однако спустя некоторое время после этого чеченский президент в одном из своих интервью крайне негативно отозвался об убитой Эстемировой, что вызвало резкое неодобрение у представителей неправительственных организаций республики.

Ход расследования

15 июля 2009 года по факту произошедшего с правозащитницей было возбуждено два уголовных дела: в Чечне — по статье «похищение человека», а в Ингушетии — по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия». 16 июля 2009 года они были объединены в одно дело, которое передано в Главное следственное управление СКП РФ по Южному федеральному округу. Основным мотивом убийства называется правозащитная деятельность Эстемировой.

На «Кавказском узле» размещена справка «Убийство Натальи Эстемировой» с обобщенной информациий о самом преступлении, расследовании и основных версиях убийства.

Семейное положение

Наталья Эстемирова была вдовой. По словам ее подруги, журналистки Марины Литвинович, ее мужа давно убили. У Натальи Эстемировой осталась дочь Лана Сайдаминовна Эстемирова (1994 г.р.). Вскоре после гибели матери Лана уехала на учебу в Великобританию, где закончила Лондонскую школу экономики и политики по специальности "международные отношения". Позже она вышла замуж и живет в Великобритании .

Сестра Натальи, Светлана Хусаиновна Эстемирова, проживает в Екатеринбурге.

