Приставы отказались пустить в суд большинство сторонников Орлова

15 сентября 2023, 13:45

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Судебные приставы пустили на заседание по делу Олега Орлова лишь около трети людей, пришедших поддержать правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на пятом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, выступил свидетель со стороны защиты - историк Владислав Аксенов. Он указал, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором.

8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Большинство людей, пришедших на заседание по делу Олега Орлова, не пустили в зал суда. Из примерно 60 человек, пришедших на процесс, в здание суда пустили около 20 - в основном свидетелей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Поддержать Орлова пришли, в частности, правозащитники Ян Рачинский, Светлана Ганнушкина** и Игорь Каляпин, историк Никита Петров, журналистка Елена Милашина, политик Юлия Галямина. Ганнушкину и Галямину не пустили в здание.

Сотрудница службы судебных приставов после того, как на входе возникла пробка из-за досмотра, заявила собравшимся: "Вас сюда не пустят, только свидетелей и адвоката".

Несколько человек из числа пришедших рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему решили прийти поддержать Орлова. Леонид Вуль, в 1970-х годах участвовавший в составлении "Хроники текущих событий", заявил, что давно знает Орлова и знаком с деятельностью "Мемориала". "Поэтому я в меру сил хочу оказать поддержку своему знакомому и мемориальцу", - сказал он.

Ирена Подольская заявила, что ходит на заседания каждый раз, когда позволяет здоровье. "Надо делать то, что еще можно. Я не думаю, что это поможет в суде над Олегом Орловым, но поддержать надо", - отметила она.

Людям, которых обвинили по политическим статьям, нужна поддержка, высказал мнение Юлия Галямина. "Это может быть примером другим людям, которые придут поддержать других преследуемых по политическим мотивам. Преследование за политические взгляды запрещены Конституцией и Всеобщей декларацией прав человека - какими бы эти взгляды ни были", - сказала она.

Пришедший на другое заседание мужчина с досадой заметил, что "орловцы всю нашу очередь забрали", и поинтересовался, кто такой Орлов. "Он телезвезда? Артист? Мы работаем, за коммуналку платим, и ни на что другое времени нет", - сказал посетитель суда.

Поддержать Орлова пришел сегодня и Муртазали Гасангусейнов, отец убитых силовиками в Дагестане братьев-пастухов. Он сообщил, что прибыл дать показания в защиту Олега Орлова. «Я отец умышленно убитых правоохранительными органами братьев Гасангусейновых. «Мемориал» оказался единственным органом в России, который помогал простому человеку найти хоть какую-то справедливость», - сказал Гасангусейнов.

Напомним, уже после начала процесса Олег Орлов вместе с членом совета Центра защиты прав человека "Мемориал" Александром Черкасовым выпустили доклад "Насильственные исчезновения в Чечне". За годы контртеррористической операции и правления Рамзана Кадырова в Чечне пропали тысячи людей, но федеральные власти не принимали мер по расследованию исчезновений, указали авторы докалада. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

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