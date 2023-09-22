Суд оставил экспертизу статьи Орлова в списке доказательств

22 сентября 2023, 13:50

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Суд не удовлетворил просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу публикации правозащитника Олега Орлова, ставшей поводом для уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось шестое заседание Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии. Перед началом заседания число полицейских перед зданием суда значительно увеличилось по сравнению с прошлыми заседаниями.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

В начале заседания адвокат Катерина Тертухина напомнила, что суд не удовлетворил ходатайство о том, чтобы исключить экспертизу Крюковой и Тарасова из списка доказательств. Судья ответила, что не может принять решение сейчас, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где ведется текстовая трансляция с процесса.

Адвокат заметила, что отложение рассмотрения ходатайства противоречит закону, и снова попросила признать экспертизу недопустимым доказательством. Судья отказала в этом. «Формально она [экспертиза] соответствует требованиям УПК», - приводятся в публикации слова судьи.

Напомним, 21 июля защита Олега Орлова усомнилась в качестве проведенной экспертизы статьи, отметив множество ошибок и невнятные доводы эксперта. Приглашенные защитой эксперты заявили в суде, что экспертиза выполнена на низком научном уровне. 18 августа защита попросила направить запросы для проверки специальных знаний Крюковой и Тарасова - авторов лингвистической экспертизы, однако судья отклонила это ходатайство.

15 сентября на пятое заседание суда по делу Орлова пришли около 60 человек, но большинство из них приставы не пустили в суд. Свидетели защиты напомнили в суде о роли Олега Орлова и возглавляемого им "Мемориала"** в деле убитых силовиками братьев Гасангусейновых в Дагестане и о работе правозащитника во время военных кампаний в Чечне.

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".