Суд по делу Орлова начался при усиленных мерах безопасности

22 сентября 2023, 13:28

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Число полицейских перед зданием суда в Москве, где проходит процесс по делу правозащитника Олега Орлова, значительно увеличилось по сравнению с прошлыми заседаниями суда.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября на пятое заседание Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, пришли около 60 человек, но большинство из них приставы не пустили в суд. Свидетели защиты напомнили в суде о роли Олега Орлова и возглавляемого им "Мемориала"* в деле убитых силовиками братьев Гасангусейновых в Дагестане и о работе правозащитника во время военных кампаний в Чечне.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

Перед началом шестого заседания по делу Орлова приставы сказали, что в зал суда "пустили прессу и участников заседания". "Остальные пока ждут", - сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где ведется текстовая трансляция с процесса.

Сегодня в зале суда скамейки отодвинуты на расстояние друг от друга, поэтому мест меньше. Приставы перестали пускать людей, хотя еще осталось одно место. «Она тут не поместится, упадет и голову расшибет», - заявил пристав на просьбу пустить девушку. В ответ на вопрос слушателей, зачем раздвинули скамейки пристав ответил, что "по нормативам здесь вообще лавочки можно убрать, потому что ходит грипп", говорится в публикации.

Число полицейских перед зданием суда значительно увеличилось по сравнению с прошлыми заседаниями, сообщило RusNews в своем YouTube-канале, где ведется онлайн-трансляция с территории около здания суда. Заседание, запланированное на 13.00 мск, началось с опозданием почти на полчаса.

Напомним, правозащитница Светлана Ганнушкина***, выступившая в суде 18 августа, рассказала, что прокурор, которая ведет дело, считает антигосударственной правозащитную деятельность.

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* Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** включена в реестр иностранных агентов.