27 мая 2024, 19:07

Следователь и судья по делу Орлова* попали под санкции Евросоюза

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Евросоюз обвинил в нарушении прав человека и включил в санкционный список следователя, который вел дело Олега Орлова*, и судью, приговорившую правозащитника к лишению свободы.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Евросоюз ввел санкции против следователя и судьи, участвовавших в уголовном преследовании Олега Орлова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал". "Совет Евросоюза ввел новый санкционный режим за серьезные нарушения прав человека в России. В список внесли ФСИН России, а также 19 человек: среди них судьи, следователи и прокуроры", - говорится в публикации.

Список, размещенный на сайте Евросоюза, датирован 27 мая. В нем указано, в частности, что следователь СКР Илья Савченко "способствовал обвинению" Орлова за публикацию его мнения. "Илья Андреевич Савченко установил, что Орлов опубликовал статью, руководствуясь «идеологической неприязнью к традиционным русским духовным, моральным и патриотическим ценностям» и ненавистью по отношению к социальной группе «российские военные». Поэтому следователь Илья Андреевич Савченко несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России путем нарушения свободы мнений и выражения", - говорится в документе.

Судья Елена Астахова, которая вынесла приговор Орлову, также "несет ответственность за серьезное нарушение прав человека в России", указано в документе.

Напомним, поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Акции в поддержку Олега Орлова* прошли в Европе", "Акция в поддержку Орлова* прошла в Ереване", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова*".

Автор: "Кавказский узел"

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