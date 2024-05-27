Следователь и судья по делу Орлова* попали под санкции Евросоюза

27 мая 2024, 19:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евросоюз обвинил в нарушении прав человека и включил в санкционный список следователя, который вел дело Олега Орлова*, и судью, приговорившую правозащитника к лишению свободы.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Евросоюз ввел санкции против следователя и судьи, участвовавших в уголовном преследовании Олега Орлова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал". "Совет Евросоюза ввел новый санкционный режим за серьезные нарушения прав человека в России. В список внесли ФСИН России, а также 19 человек: среди них судьи, следователи и прокуроры", - говорится в публикации.

Список, размещенный на сайте Евросоюза, датирован 27 мая. В нем указано, в частности, что следователь СКР Илья Савченко "способствовал обвинению" Орлова за публикацию его мнения. "Илья Андреевич Савченко установил, что Орлов опубликовал статью, руководствуясь «идеологической неприязнью к традиционным русским духовным, моральным и патриотическим ценностям» и ненавистью по отношению к социальной группе «российские военные». Поэтому следователь Илья Андреевич Савченко несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России путем нарушения свободы мнений и выражения", - говорится в документе.

Судья Елена Астахова, которая вынесла приговор Орлову, также "несет ответственность за серьезное нарушение прав человека в России", указано в документе.

Напомним, поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.