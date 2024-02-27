Приговор Орлову* продемонстрировал возврат к тоталитарному правосудию

27 февраля 2024, 19:47

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Приговор сопредседателю центра зашиты прав человека "Мемориал" Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Как писал "Кавказский узел", десятки людей пришли в Головинский суд Москвы в день вынесения приговора правозащитнику Олегу Орлову*, обвиняемому в дискредитации армии. Суд приговорил Олега Орлова* к двум годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в дискредитации армии. Правозащитник был взят под стражу в зале суда.

Резолютивную часть приговора Олегу Орлову* судья Головинского райсуда Москвы зачитывала всего три минуты. Она даже не спросила у подсудимого, понятен ли ему приговор и по прочтении сразу удалилась.

Орлова* в зале суда заковали в наручники и на некоторое время поместили в клеть скамьи подсудимых. Слушатели в зале и в коридоре суда встретили оглашение приговора молчанием. На лицах видна была печаль. Многие люди тихо плакали.

Публика не расходилась, несмотря на настойчивые призывы приставов. "Граждане! Процесс закончился. Все на выход! Сейчас здесь будет другое заседание", - призывал пристав.

Люди ждали, когда Орлова* выведут. И спустя примерно 15 минут его вывели в наручниках, в окружении полицейской стражи и в сопровождении полицейской собаки. Люди в коридоре суда аплодировали Орлову* и высказывали слова поддержки.

"Я ни о чём не сожалею. Я не сожалею о том, что занимался тем делом, которым занимался. И этот суд надо мной я тоже считаю частью моей правозащитной работы. На всех этапах суда я призывал помнить о всех политических заключенных, которые находятся в лагерях и тюрьмах. То что произошло с Алексеем Навальным — это страшная трагедия. И убийство висит как дамоклов меч над всеми политзаключенными. Мы должны им как-то помочь. Написать письмо. Поддержать словом. Я не боюсь, что оказавшись в тюрьме, не смогу помогать. Я ведь не один. Есть масса моих друзей и коллег, которые и здесь в России, и за её пределами. И все они продолжают правозащитную деятельность. Никто не бросил заниматься ею", - сказал Олег Орлов* до приговора.

16 февраля Алексей Навальный умер в колонии. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Он поблагодарил всех людей, которые приходят его поддержать. "Это очень важно. Важно и для меня. Но и для всех, кого судят", - отметил Орлов*.

Он вновь заявил о том, что Россия с таким отношением к праву пришла к тоталитаризму. "Россия вернулась в тоталитаризм. Я это в своей статье назвал фашизмом. Это новый тоталитаризм, некоммунистический", - сказал Орлов*.

"Убийцы. Нет приличных слов для них", - выразила своё отношение к приговору председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Но, по её словам, Орлов* победил в этой борьбе. "Он доказал неправомерность того, что с ним делают", - сказала она.

"Приговор противоречит даже российскому законодательству", - сказал правозащитник Александр Верховский. "Это не говоря уже о противоречии Конституции и международным пактам. И речь не только про Олега*. Это речь про многих людей, которые позволяют себе оценивать политический режим в России. Что казалось бы, ничем не запрещено, но, как мы видим, приводит к такому результату — лишению свободы правозащитника исключительно за оценку", - посетовал он.

Пример с наказанием за слово не первый, но пример Орлова* - самый яркий, считает другой правозащитник Ян Рачинский. "Это показательный пример отмены свободы слова в России. Мы движение в эту сторону наблюдали давно. А сейчас продемонстрировано с абсолютной ясностью: допустимо только мнение, угодное начальству. Это плохой прогноз для России", - заявил Рачинский корреспонденту "Кавказского узла".

"Итог суда, к сожалению, очень грустный. Но ожидаемый. Это характерно для того, что происходит в нашей стране. Ни у кого нет даже мысли, что приговор может быть оправдательным. Или хотя бы максимально мягким, не связанным с лишением свободы. Более того. Мы видим, что если сначала человеку дают штраф, то, скорее всего прокуратура, опротестует, и добьётся ужесточения приговора. Это тенденция движения к тоталитарному государству", - заявил присутствовавший на приговоре депутат Мосгордумы, лидер фракции "Яблока" в региональном парламенте Максим Круглов.

Он считает, что целью жёсткого приговора было как наказание самого Орлова*, так и давление на правозащитников. "Но всё-таки ряд правозащитников остаются в России и на свободе, слава Богу! Каждый сам оценивает риски. Решает для себя. В России в настоящее время нет безопасных позиций. Если тебе не нравится происходящее и ты говоришь об этом, то имеется угроза оказаться на том месте, где сегодня оказался Олег Орлов*", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Адвокат Катерина Тертухина не стала комментировать СМИ суд и приговор, но сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что будет обжаловать приговор. "И апелляцию подадим, и кассацию, пройдём все инстанции", - сказала она.

Супруга Олега Орлова* Татьяна Касаткина подтвердила, что будет обжалование. "Хотя, конечно, приговор не отменят. В лучшем случае немного сократят срок", - сказала она.

Супруга осужденного правозащитника тоже обратила на скоротечность следствия и суда. "Они спешили. Хотели побыстрее завершить дело", - отметила Касаткина, подчеркнув, что возможность лишения свободы не пугала Орлова*.

Адвокат Марина Агальцова заявила, что приговор Олегу Орлову* довольно жёсткий. "Максимальное наказание предусматривало три года лишения свободы", - отметила она.

Адвокат считает, что Орлов*, отказавшись от участия в процессе, показал, что не хочет участвовать в фарсе. "Вся новая экспертиза была высосана из пальца. И то как торопились на втором суде. Понятно, что очень сильно торопились", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Конечно, отказ Орлова* от участия в процессе, отказ от вызова свидетелей - это ускорило процесс. А, с другой стороны, он понимал, что всё предрешено в его деле", - считает Агальцова.

Признание вины или явка с повинной допускает более мягкий приговор, но не гарантирует это, подчеркнула адвокат. "В законе не прописано, на сколько может быть смягчен приговор. Это решение остаётся за судьёй. Тем более, Олег Петрович* ни в каком случае не мог признать себя виновным", - сказала Агальцова.

Напомним, 16 февраля Головинский райсуд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Олега Орлова*. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей со стороны защиты, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, заявив, что выступит лишь с последним словом. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Комментируя ход процесса, Олег Орлов* усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

Правозащитник Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Олег Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

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