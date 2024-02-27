Орлов* приговорен к двум с половиной годам заключения

27 февраля 2024, 12:41

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Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова* к двум годам и шести месяцам заключения, признав его виновным в дискредитации армии.

Как информировал "Кавказский узел", десятки людей пришли в Головинский суд Москвы в день вынесения приговора правозащитнику Олегу Орлову*, обвиняемому в дискредитации армии.

Головинский суд Москвы приговорил Олега Орлова* к двум годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным по уголовному делу о дискредитации армии. Правозащитник был взят под стражу в зале суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я это ожидал", – сказал Орлов*.

Напомним, 16 февраля Головинский райсуд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Олега Орлова*. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей со стороны защиты, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, заявив, что выступит лишь с последним словом. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Комментируя ход процесса, Олег Орлов* усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

Правозащитник Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Олег Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

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