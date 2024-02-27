Олег Орлов (в центре). Москва, 27 февраля 2024 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

27 февраля 2024, 11:59

Сторонники Орлова* собрались перед зданием суда в Москве

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Десятки людей пришли в Головинский суд Москвы в день вынесения приговора правозащитнику Олегу Орлову*, обвиняемому в дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля в прениях обвинение попросило суд приговорить к двум годам и 11 месяцам лишения свободы сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова* по уголовному делу о дискредитации армии. В последнем слове Орлов* заявил, что поводом для пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против СВО на Украине и недовольство политическими репрессиями.

16 февраля Головинский райсуд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Олега Орлова*. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей со стороны защиты, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, заявив, что выступит лишь с последним словом. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Комментируя ход процесса, Олег Орлов* усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

Сегодня с утра перед зданием суда начали собираться сторонники Олега Орлова. В этот день в суде намечено еще несколько заседаний, и на входе собралась очередь, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Орлов прибыл к зданию Головинского суда, его  встретили аплодисментами, он оказался в окружении журналистов.

"Я не буду давать советы - оставаться или уезжать правозащитникам", - сказал он в ответ на вопрос, не считает ли он уместным для тех правозащитников, которые остаются в России, уезжать из страны.

"Мы с коллегами решили, что все зависит от эффективности работы. Некоторые из них уехали. Я для себя решил, что я нужен здесь. И мне думается, я два года эффективно работал в России", - добавил он.

"Не все здесь пришли на суд к Олегу Петровичу. Суд в обычном режиме работает. Но, я думаю, многие, именно на суд Орлова>", - сказала корреспонденту адвокат Катерина Тертухина, которая тоже стояла в очереди. Она затруднилась сказать, какое влияние могут иметь на итог дела Орлова резонансные события  - смерть Навального или вынесенный ранее приговор Кагарлицкому. "Я хочу понять, что на уме у судьи, но не могу", - сказала Тертухина.

Елена, член партии "Яблоко" не впервые посещает заседание по делу Орлова. "Мы думали, что уже 16 февраля все решится. Но все тянут. У меня ощущение, может быть, ему хотели дать время уехать из страны. Но Олег Петрович твердо заявил, что уезжать не будет ", - сказала она.

Марина тоже не в первый раз пришла на суд к Орлову. "Я думаю, его преследуют и как личность, и как видного деятеля правозащитного движения… Власти решили начать уголовное преследование, хотя уверена, что не он один аналогичное говорил", - сказала она.

В суд пришли представители посольств следующих стран: Чехия, Польша, Португалия, Австралия, Австрия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Латвия, Германия, Франция, США, Швеция, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, а также посол Евросоюза Ролан Галараг, сообщает телеграм-канал Центра защиты прав человека "Мемориал".

Правозащитник Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Олег Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, 11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил РФ. Прокуратура оспорила решение, потребовав приговорить правозащитника к трем годам лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook*** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала повторного рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о проводимой Россией политике, заявило ведомство.

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* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Акции в поддержку Олега Орлова* прошли в Европе", "Акция в поддержку Орлова* прошла в Ереване", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова*".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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