Обвинение потребовало реального срока для Олега Орлова*

26 февраля 2024, 12:59

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Прокурор попросила суд приговорить к двум годам и 11 месяцам лишения свободы правозащитника Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации армии. Поддержать Орлова в суде пришло множество людей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители посольств 16 государств и посол Евросоюза пришли на заседание Головинского райсуда Москвы, чтобы поддержать сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации армии.

16 февраля Головинский райсуд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Олега Орлова. Орлов отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Олег Орлов усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

Прокурор на заседании суда потребовала приговорить Олега Орлова к двум годам и 11 месяцам лишения свободы, а также запретить ему на три года администрирование сайтов..

Обвинитель полагает, что подтверждается отягчающее обстоятельство - совершение преступления по мотивам идеологической ненависти. "Учитывая также способ совершения преступления - через интернет", - сказала прокурор.

Перед заседанием поддержать Орлова в суде пришло множество людей, очередь желающих выстроилась примерно на 100 метров от здания суда. Наряду со слушателями пришли многие журналисты разных изданий, в том числе иностранных.

При этом не вся очередь состояла только из потенциальных посетителей процесса по делу Орлова. По словам судебных приставов, " суд работает в обычном режиме", и часть людей в очереди хотели бы попасть на другие процессы - уголовные и гражданские, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сам Олег Орлов заявил журналистам перед зданием суда, что считает процесс направленным против правозащитного сообщества в целом. "Могу констатировать, что Россия стала тоталитарным государством", - сказал он.

По словам сопровождавших Орлова людей, он пришел с вещами, их оставили в машине.

"Как высказывания Олега Петровича, так и его правозащитная деятельность взаимосвязаны. Поэтому суд против него как правозащитника", - сказала корреспонденту в зале суда руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Есть причина, есть повод. Правозащитная деятельность - причина преследования, повод - высказывания", - сказал в свою очередь присутствующий в зале Владимир Лукин.

Напомним, 11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Прокуратура, оспорив решение, потребовала приговорить правозащитника к трем годам лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды.

Поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова*, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала повторного рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о проводимой Россией политике, заявило ведомство.

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