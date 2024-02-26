Поддержать Орлова* в суде пришли представители посольств 16 стран

26 февраля 2024, 12:15

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Представители посольств 16 государств и посол Евросоюза пришли сегодня на заседание суда в Москве, чтобы поддержать правозащитника Олега Орлова, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля Головинский райсуд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиненного в дискредитации армии. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. За процессом наблюдают представители посольств нескольких стран. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Олег Орлов* усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. И сам Орлов*, и сторона обвинения оспорили решение суда, при этом прокуратура потребовала приговорить правозащитника к трем годам лишения свободы, заявив, что он испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. В апелляционном суде дело было возвращено на повторное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны.

Сегодня перед началом заседания поддержать Олега Орлова в суде пришли представители посольств 16 стран: Чехии, Польши, США, Великобритании, Германии, Португалии, Нидерландов, Франции, Люксембурга, Австрии, Австралии, Франции, Латвии, Швеции, Бельгии и Испании, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

"А также посол ЕС в России Ролан Галараг", - отмечается в публикации.

Правозащитник Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Олег Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, поводом для обвинения Орлова* стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова*, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля, за две недели до начала повторного рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о проводимой Россией политике, заявило ведомство.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"*** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***".

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* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.