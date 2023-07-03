Эксперт по делу Орлова расписалась в непрофессионализме на заседании суда

03 июля 2023, 20:53

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Эксперт Наталья Крюкова, выступая в суде по делу о дискредитации армии, не смогла пояснить, на чем основаны ее выводы о том, что Олег Орлов - антироссийский правозащитник, а также обосновать заимствования и противоречия в тексте экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. На заседание пропустили всего несколько человек, остальные же активисты вынуждены были остаться у здания Головинского суда Москвы, куда были стянуты наряды полиции и автозаки. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Перед началом сегодняшнего заседания у здания Головинского районного суда Москвы скопилось множество людей. Олег Орлов, его защитники, в том числе главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов немало времени провели у входа в Головинский суд, пока их наконец не запустили, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Свидетели обвинения не смогли пояснить совпадение показаний

На заседании были допрошены свидетели обвинения и один из экспертов, подписавший заключение. Свидетель Вадим Мироненко представился исполнительным директором общественного движения "Ветераны России". По его словам, он выступает от имени движения, которое считает, что статья Орлова носит антиконституционный характер. "Использование слова фашизм дискредитирует конституционный строй РФ", - заявил Мироненко. Он также признал, что позиция движения носит системный характер. "Мы выступали против "Мемориала"** вообще", - сказал Мироненко, при этом, отрицая, что движение прогосударственное. В ответ на вопрос адвоката, отчего такая нелюбовь к "Мемориалу"**, свидетель заявил, что это его "гражданская позиция".

Дмитрий Муратов попросил эксперта объяснить, что значит его утверждение, что "Мемориал"** создал информационное оружие для разрушения СССР, критикуя репрессии периода Сталина. "Это была позиция движения. Мы против шельмования того, что происходило во времена Сталина", - сказал Мироненко. В итоге между Муратовым и ним едва не разгорелся исторический диспут, который прервала судья. "Культ личности развеян в 1956 году", - сказала она. "Не все, наверное, знакомы с решениями XX съезда КПСС", - отметил Муратов.

Его также интересовал вопрос, почему показания Мироненко на 97% совпадают с показаниями другого свидетеля обвинения - Бохонько. Тот ответил, что всё он говорил от себя. Также свидетель ушёл от ответа на вопрос, как и когда оформлено мнение движения об Орлове, хотя заявлял о том, что он представляет всё движение.

Другой свидетель обвинения, координатор движения "Ветераны России" Сергей Бохонько, с ходу заявил, что со статьей Орлова и "Мемориалом"* ему "всё давным-давно понятно". По мнению свидетеля, утверждения Орлова не соответствует термину фашизм, данному во время Ельцина. "У нас нет притеснения по национальному признаку. Кого притесняют — табасаранцев, карачаевцев?. У нас нет репрессий. Кого здесь терроризируют?" - сказал Бохонько, оглядев зал суда.

"Вот насчет культа вождя — можно поспорить. Но здесь существуют разные позиции", - неожиданно отметил свидетель обвинения.

Бохонько не смог также ответить почему записанные на предварительном следствии показания почти слово в слово совпадают с показаниями Мироненко.

Дмитрий Муратов попытался задать вопрос о пригожинском мятеже. "Почему ранее, когда он оскорблял Минобороны и других военачальников, движение "Ветераны России" не реагировало, а Орлова выделили?", - спросил Муратов. Но судья отвела вопрос.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" уехали из Ростова-на-Дону. Позднее стало известно, что дело в отношении Пригожина прекращено, а сам он прибыл в Белоруссию. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Как пояснил после суда Муратов, он хотел показать избирательность правосудия в этом вопросе. "Существует как бы два закона — для своих и для чужих. Пока Путин не сказал конкретно что-то против Пригожина, никто его ни в чем не обвинял. Такая ситуация была при Муссоллини. Когда было два суда — для приближенных и для всех остальных. Именно об этом предупреждает в своей статье Орлов", - сказал Муратов.

Эксперт не смогла доказать обоснованность выводов

Затем в суде была допрошена эксперт Наталья Крюкова. Она сообщила, что есть письмо, разъясняющее как проводить экспертизу по поводу дискредитации вооруженных сил в период специальной военной операции на Украине. "Методика Кукушкиной, разработана подведомственным институтом Минюста по психолого-лингвистическим экспертизам. Применительно к СВО методическая таблица отдельно выпущена", - сказала она.

Адвокат Орлова спросила, на каком основании в экспертизе заявлено, что Олег Орлов антироссийский правозащитник. "Он сам утверждает, что принадлежит к современной сети диссидентов. А диссиденты занимали антигосударственную позицию и не могут быть пророссийскими", - заявила Крюкова.

Эксперт не могла пояснить, зачем в списке использованной литературы есть работы, которые она фактически не использовала и одновременно выдержки из её заключения являются цитатами из справочников без ссылки на них. "Это просто обозначены общие подходы", - сказала Крюкова.

В то же время, в списке использованной литературы у эксперта значится сериал "Звездные войны". "Это в контексте того, что Орлов говорит о "темной" и "светлой" стороне", - заявила эксперт. Хотя как заметил Дмитрий Муратов, о джедаях сам Орлов не писал.

Далее Муратов указал на многочисленные ошибки в тексте экспертного заключения. В частности, из двух фраз эксперта следовало, что Орлов одобряет военную операцию на Украине."Это опечатка", - сказала Крюкова. "Это небрежность и непрофессионализм экспертов", - возразил Муратов.

Он также уделил внимание выводу эксперта, что диссиденты занимали антигосударственную позицию. "Как с этим согласуется что в честь Сахарова назван проспект в Москве. А Солженицына изучают в школе. Они же были диссидентами?" - спросил Муратов. "Это все после СССР", - сказала эксперт.

В ходе допроса эксперта публика оживленно реагировала, слышались смешки. На что отреагировала прокурор, пригрозив ходатайством о выдворении слушателей из зала. "Бесплатное шоу нашли", - возмутилась прокурор.

По окончании допроса эксперта обвинитель огласила ряд материалов дела, в том числе о том, что Орлов не состоит на наркологическом и психиатрическом учёте.

Заседание отложено до 11.00 мск 21 июля. На нем ожидается допрос второго эксперта.

По завершении заседания Олег Орлов вышел к ожидавшим его сторонникам на улице. Его встретили аплодисментами. "Я очень благодарен за поддержку. Многих я знаю, кого-то не знаю лично. Но видно, что все вы свои", - сказал Орлов. Многие из тех, кто пришел к Головинскому суду, были со значками.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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