Лукашенко рассказал о роли Евкурова в переговорах с Пригожиным

27 июня 2023, 16:57

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Успех переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" не допустили жертв в Ростове-на-Дону и посредничеством бывшего главы Ингушетии, заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который находился в штабе Южного военного округа вместе с Пригожиным. Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК "Вагнер" прибыл в Беларусь.

"Кавказский узел" писал, что вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии, сам Пригожин утром 24 июня в сопровождении вооруженных бойцов вошел на территорию генштаба Южного военного округа, где озвучил угрозы и ультиматумы замминистра обороны бывшему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и заместителю главы Генштаба Владимиру Алексееву. Вечером того же дня Пригожин сообщил, что останавливает свой поход. Позже стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в ходе вооруженного мятежа Пригожина произошел взрыв, очевидцы сообщили, что бойцы "Вагнера" устанавливали в центре города шлагбаумы из противотанковых мин , также было обстреляно здание ростовского "Ростелекома". Информация о событиях на юге России, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на странице "Мятеж Пригожина". "Кавказским узлом" подготовлена также справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Лукашенко рассказал, что сам предложил провести переговоры с Евгением Пригожиным во время разговора с президентом России с Владимиром Путиным. По его словам, Путин уверял, что основатель ЧВК "Вагнер" не отвечает на звонки, сообщило сегодня государственное белорусское агентство "Белта".

Лукашенко рассказал, что Пригожина пригласил к телефону Евкуров. "Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке", - приводятся слова Лукашенко в публикации агентства "Белта".

Лукашенко отметил, что в ходе первого раунда переговоров было очень важно получить подтверждение, что в результате прибытия ЧВК-Вагнер в Ростов-на-Дону в городе никто не пострадал, по его словам, Пригожин поклялся в этом. "И это оказалось правдой. Это было очень важно. Заметьте, это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули", - подчеркнул глава Беларуси.

Лукашенко сообщил, что всего были четыре раунда переговоров. Он отметил роль Евкурова в их организации. "Должен в этой связи поблагодарить особенно генерала Юнус-Бека Евкурова. Я должен сказать, что очень важную роль сыграл этот генерал. <...> Человек очень отважный. Был ранен серьезно, когда в Ингушетии руководителем работал. Очень серьезно. Я помню, мне Путин рассказывал, его еле вытащили из могилы. Человек военный, ответственный, и он очень многое сделал в рамках этих переговоров", - рассказал Лукашенко.

Юнус-Бек Евкуров в 2008-2019 годах занимал должность главы Ингушетии, с 8 июля 2019 года он один из заместителей министра обороны, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

Лукашенко также сообщил, что Пригожин находится в Беларуси. "Гарантии безопасности, как он (президент России - прим. "Кавказского узла") пообещал, были предоставлены. <...> Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем", - приводятся слова Лукашенко в сегодняшней публикации агентства.

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