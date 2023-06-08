08 июня 2023, 19:48
Олег Орлов назвал антиконституционным свое дело о дискредитации
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Уголовное преследование правозащитника Олега Орлова за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений, констатировали сам Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов. Суд отклонил большинство ходатайств защиты Орлова, но агрессивного настроя со стороны судьи заметно не было, указал правозащитник Оюб Титиев.
Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. На заседание пропустили всего несколько человек, остальные же активисты вынуждены были остаться у здания Головинского суда Москвы, куда были стянуты наряды полиции и автозаки. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения.
21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".
Суд отклонил большинство ходатайств защиты
Поддержать Орлова на первом заседании по его делу в Головинском суде Москвы пришло сегодня много людей, однако большинство из них не смогли попасть не то что в зал заседаний, а даже в здание суда. Они ждали окончания заседания на улице и встретили аплодисментами выходящего из здания суда Орлова и его защитников, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.
Из всех ходатайств защиты было удовлетворено только одно - о том, чтобы главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал общественным защитником подсудимого, сообщил после заседания сам Олег Орлов.
"Остальные ходатайства отвергла судья. В частности, об отложении суда в связи с тем, что я подал жалобу в Конституционный суд России на неконституционность статьи о дискредитации. Второе отклоненное ходатайство - о том, чтобы суд сам подал запрос в Конституционный суд по статье. Адвокат Катерина Тертухина ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру, так как обвинительное заключение неконкретно. Также в обвинительном заключении утверждается, что я состою на учете у врача-нарколога и психиатра. Это утверждение унижает моё достоинство и деловую репутацию", - рассказал журналистам у суда Орлов.
Правозащитник считает, что его судят за мнение, и не согласен с обвинением. "Меня судят за мнение, это противоречит Конституции", - подчеркнул Орлов.
Дмитрий Муратов также напомнил, что право на свободу выражения мнений закреплено в Конституции России. "В зале заседания часто упоминали статью 29 Конституции РФ, в которой сказано, что каждый имеет право на собственное мнение, на свободу слова, цензура запрещена. И никто никого не имеет права заставлять отказаться от своих убеждений. Поэтому я уверен, ОлеШа Орлова судят за соблюдение Конституции Российской Федерации", - заявил журналистам у суда Муратов.
Чеченский правозащитник Оюб Титиев присутствовал в зале суда. "Хотя судья отклонила большую часть ходатайств защиты, кроме назначения Дмитрия Муратова защитником, она, на мой взгляд, не настроена агрессивно. Посмотрим, как пойдет процесс дальше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Перенос заседания практически на месяц вызван отпусками адвоката и судьи, рассказала представитель Центра защиты прав человека "Мемориал", присутствовавшая на заседании суда. "Адвокат Катерина Тертухина ходатайствовала о том, чтобы отложить процесс в связи с отпуском. Судья согласилась с ней, заявив, что у неё тоже отпуск намечается", - сообщила она.
Орлов назвал "одиозными фигурами" авторов ключевой экспертизы
Олег Орлов до начала заседания сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что удивлен оперативностью утверждения обвинительного заключения. "Если учесть, что у прокуратуры было 10 дней на утверждение обвинительного заключения, а они за два дня справились, то это вполне очевидно показывает её заинтересованность в быстром завершении предварительного следствия", - предположил Орлов.
Орлов сообщил, что знаком с результатами экспертизы, которая является фактически решающим доказательством в уголовном деле против него. "Но пока я не буду давать оценку ей. Скажу лишь, что мы уделим особое внимание этому экспертному заключению. На мой взгляд, сами эксперты, подписавшие заключение, одиозные фигуры", - отметил правозащитник, добавив, что не считает нужным преждевременно раскрывать подробности стратегии и тактики защиты на процессе.
После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".
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** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.
Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"