Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*

28 февраля 2022, 12:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Приняв решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, суд первой инстанции проигнорировал ценность работы историко-просветительской организации, указал сегодня в прениях адвокат Генри Резник, призвав удовлетворить апелляционную жалобу защиты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня апелляционная коллегия Верховного суда России начала рассмотрение жалобы на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*. Дело рассматривают три судьи, допросить свидетелей защиты суд отказался. Тех, кто пришел поддержать "Мемориал"*, не пустили в здание. "Международный Мемориал"* в суде представляют юристы Татьяна Глушкова, Наталия Секретарёва, Анастасия Гарина, Тамилла Иманова и Наталья Морозова, а также адвокаты Генри Резник и Мария Эйсмонт.

11 ноября 2021 года Верховный суд уведомил международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 декабря 2021 года Верховный суд удовлетворил иск. Защита обжаловала решение суда, указав шесть причин для этого. Каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Обжалуемое судебное решение — это "продукт судейского усмотрения", заявил в прениях адвокат Генри Резник. "Это не плохо, в ряде дел судейское усмотрение неизбежно. Но наше дело просто переполнено этими оценочными характеристиками! У нас нарушения - «грубые», последствия - «существенные», вред - «реальный». И вот по такого рода делам наблюдения и научные исследования показывают, что за судебным решением стоит не только профессионализм и опыт судьи, но и его мировоззрение. Мне представляется, что в нашем деле эти факты сыграли решающую роль. Могут создаваться ситуации, когда суду приходится выбирать между формально правосудными решениями. Но только формально. А задача-то стоит вынести справедливое правосудное решение! Невыдуманные ценности: государство, общество, человек. Какой из этих ценностей дается предпочтение судебного усмотрения — остается за кадром, но это определяет решение", - привел его слова Правозащитный центр "Мемориал"* в текстовой трансляции с заседания, которая ведется в Telegram-канале "Полный ПЦ".

Он напомнил, что в решении суда первой инстанции был "усмотрен злой умысел в том, что не были промаркированы некоторые материалы" "Международного Мемориала"*. "Таких материалов около десятка. А всего таких материалов 1-1,5 тысячи. И как это можно оценить? Если бы "Мемориал"* умышленно старался нарушать закон, наверное, были бы непромаркированы большее количество материалов", - сказал Генри Резник.

Также адвокат напомнил о том, как "Мемориал"* помогал вместе с Германией восстанавливать судьбу советских граждан, угнанных в плен. "Это всё восстановление историй конкретных людей! Так ценна деятельность общественных организаций, которые, не требуя государственных денег, занимаются важнейшими проблемами! Если здесь и сейчас ликвидировать "Мемориал"*, это подпитает те силы, которые забывают обо всём негативном. Образ СССР порочится, как указывают нам прокуроры! Так вот, одна победа в ВОВ над ещё более страшным тоталитарным чудовищем не должна закрывать страшные события в жизни страны. Если о них забыть, то государство может скатиться во второе издание Советского Союза. Это будет уже такая трагедия, которой Россия не переживёт! Я прошу вас отменить это решение", - сказал адвокат.

Отметим, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.