Сторонники "Мемориала"* сочли предрешенным исход суда

28 февраля 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков человек пришли к зданию Верховного суда России, где рассматривается апелляционная жалоба на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*. Некоторые из них выразили сомнение в объективности суда и предположили, что решение будет не в пользу правозащитников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня апелляционная коллегия Верховного суда России начала рассмотрение жалобы на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*. Дело рассматривают три судьи, допросить свидетелей защиты суд отказался. Тех, кто пришел поддержать "Мемориал"*, не пустили в здание.

11 ноября 2021 года Верховный суд уведомил международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 декабря 2021 года Верховный суд удовлетворил иск. Защита обжаловала решение суда, указав шесть причин для этого. Каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Помимо слушателей и журналистов, в здание Верховного суда не пустили члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова. Корреспондента "Кавказского узла" также не пустили в здание, не озвучив причину.

У входа в здание суд находятся около 50 человек, передал корреспондент «Кавказского узла». Все пришедшие – рядовые граждане, решившие поддержать "Мемориал"*. Люди стоят как у входа в здание суда, так и на тротуаре напротив. Они высказывают озабоченность предстоящим решением суда.

"Я студентка МФЮА. Как будущему юристу, мне очень важен процесс. Для меня очевидно, что позиция "Международного Мемориала"* выигрышная, но как решит судья… В целом, мне понятно, что это судилище, а не суд", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария, пришедшая к суду вместе с однокурсницей.

Предрешенным счел исход заседания школьный учитель истории, представившийся Евгением Федоровичем. "Думаю, понятно, что мы пришли на похороны, а не в суд. Несмотря на сильнейшую позицию защиты "Международного Мемориала"*, очевидность натянутости доказательств, нелогичность обвинения, но в то же время взвешенную и ясную позицию защиты, сегодня мы увидим ликвидацию "Международного Мемориала"*. Сегодня я здесь, потому что пропустить исторический момент нельзя. Я считаю, что каждый человек, который уважает историческое наследие, каким бы оно ни было, должен либо быть здесь, либо следить за процессом онлайн", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Музыкант-джазист Сергей Миронов признался, что "не питает иллюзий" относительно решения суда. "Я иллюзий не питаю, но верю в лучшее. Даже если суд примет решение о закрытии, рано или поздно "Международный Мемориал"* восстановится. Историю и память нельзя стереть – она выбита на камнях, костях, в мозгах. И если сегодня мы лишимся ММ, то завтра будет ММ-2", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 11.00 пикетов не было. Полиции у здания суда также не было видно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.