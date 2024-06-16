Движение без заторов на Крымском мосту восстановлено

16 июня 2024, 21:41

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На Крымском мосту к вечеру удалось ликвидировать очередь из сотен автомобилей со стороны Краснодарского края, движение осуществляется без затруднений.

Как писал "Кавказский узел", к 15.00 мск, в очереди со стороны Тамани находилось 383 автомобиля. Время ожидания составляло более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

К 17.00 мск очередь со стороны Тамани сократилась до 360 автомобилей, к 19:00 мск число машин уменьшилось уже вдвое - до 170 транспортных средств.

Еще через час, к 20.00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам уже не было, говорится в публикации в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту.

Напомним, что 21 апреля движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось на срок около двух часов.

Ранее, 17 июля 2023 года, Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста оказался разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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