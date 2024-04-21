Крымский мост закрыт для движения транспорта

21 апреля 2024, 09:37

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщили сегодня власти.

По данным инфоцентра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, Крымский мост закрыт сегодня около 08.30 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении в телеграм-канале инфоцентра.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост 17 июля 2023 года был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, при взрыве погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два автодорожных пролета частично обрушились. На следующий день президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту было возобновлено.

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