21 апреля 2024, 09:37

Крымский мост закрыт для движения транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщили сегодня власти.

По данным инфоцентра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, Крымский мост закрыт сегодня около 08.30 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении в телеграм-канале инфоцентра.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост 17 июля 2023 года был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, при взрыве погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два автодорожных пролета частично обрушились. На следующий день президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту было возобновлено.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 апреля 2024, 08:41

21 апреля 2024, 07:47

  • Двое военных из Каспийска убиты на Украине

    Сержант Эльман Ибрагимов и рядовой Ислам Раджабов из Каспийска убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 823 жителей Дагестана.

21 апреля 2024, 06:54

  • Уникальная операция стала поводом для преследования хирурга из Краснодара

    Профессиональное сообщество российских врачей возмутил случай, когда руководство кубанского университета уволило пластического хирурга Алексея Дикарева после того, как он впервые в России провел уникальную операцию, пришив ребенку лицо, откушенное собакой. Сам Дикарев заявил, что ситуация с увольнением разрешена, а родители ребенка рассказали, что он идет на поправку.

21 апреля 2024, 06:00

21 апреля 2024, 05:03

  • Полиция отреагировала на жалобу сочинской пенсионерки на захват участка

    Сочинская пенсионерка Валентина Туковская, которая пожаловалась в прокуратуру на отказ полиции возбудить уголовное дело о захвате земельного участка, получила ответ из полиции. Силовики заявили, что в ее жалобе усматривается состав преступления за ложный донос. Однако возбуждать уголовное дело они не стали, так как считают, что Туковская добросовестно заблуждалась, заявляя, что ее участок похитили.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи