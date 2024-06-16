Очередь из машин образовалась на Кубани перед Крымским мостом

16 июня 2024, 15:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 383 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда в Крым, сообщил Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось на срок около двух часов.

В Краснодарском крае около Крымского моста сегодня образовалась многокилометровая очередь из автомобилей. Водители рассказали, что теряют в пробке по два-три часа, сообщает 93.ru.

По данным на 15 мск, в очереди со стороны Тамани находилось 383 автомобиля, говорится в публикации в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту. "Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отмечается в сообщении.

При этом в 7.00 мск, по данным инфоцентра, в очереди со стороны Краснодарского края стоял лишь 51 автомобиль. Спустя час, к 8.00 мск, очередь выросла до 155 автомобилей, к 9.00 – до 240 машин. Причины увеличения очереди в публикациях не указаны.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты" на 15.30 мск, длина пробки перед Крымским мостом в Краснодарском крае составляет 5,03 километра.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста оказался разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.