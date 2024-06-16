16 июня 2024, 15:40

Очередь из машин образовалась на Кубани перед Крымским мостом

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Водители 383 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда в Крым, сообщил Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось на срок около двух часов.

В Краснодарском крае около Крымского моста сегодня образовалась многокилометровая очередь из автомобилей. Водители рассказали, что теряют в пробке по два-три часа, сообщает 93.ru.

По данным на 15 мск, в очереди со стороны Тамани находилось 383 автомобиля, говорится в публикации в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту. "Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отмечается в сообщении.

При этом в 7.00 мск, по данным инфоцентра, в очереди со стороны Краснодарского края стоял лишь 51 автомобиль. Спустя час, к 8.00 мск, очередь выросла до 155 автомобилей, к 9.00 – до 240 машин. Причины увеличения очереди в публикациях не указаны.

Дорожная пробка перед Крымским мостом, 15.30 мск 16 июня 2024 года. Скриншот данных сервиса "Яндекс Карты".Согласно данным сервиса "Яндекс Карты" на 15.30 мск, длина пробки перед Крымским мостом в Краснодарском крае составляет 5,03 километра.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста оказался разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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Примечание:

"Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту", "Очередь из фур образовалась на дороге к порту "Кавказ", "Возобновлено движение пригородных поездов по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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