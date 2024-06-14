Саломе Зурабишвили. Фото: report.az https://devbaku.report.az/ru/v-regione/lidery-g7-prizvali-iran-ne-peredavat-ballisticheskie-rakety-rossii/

14 июня 2024, 19:49

Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заблокировала принятые парламентом изменения в Избирательный кодекс, которые сокращают необходимое количество голосов для принятия решений Центризбиркомом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 июня наложила вето на принятые парламентом изменения, сокращающие необходимое количество голосов при принятии решений Центральной избирательной комиссией. В частности, вместо действовавших 2/3 голосов от количества членов Центризбиркома, изменения позволяют принимать решение простым большинством голосов. При этом партиям уже не обязательно достигать консенсуса, что дает преимущество при принятии решений правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение», говорится в сообщении пресс-службы президента, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

 "Кавказский узел" также писал, что 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену поддержки женщин на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны. Саломе Зурабишвили объяснила решение наложить вето на поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах тем, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны. 15 мая депутаты парламента Грузии отказались утвердить замечания Саломе Зурабишвили к законопроекту об отмене гендерных квот и большинством голосов преодолели вето президента.

Также было преодолено вето президента и на закон "О прозраности иностранного влияния". 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

 3 июня закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси", "Активисты в Тбилиси отправились шествием к зданию МВД".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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