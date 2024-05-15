Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об отмене гендерных квот

15 мая 2024, 20:52

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Депутаты парламента Грузии отказались утвердить замечания Саломе Зурабишвили к законопроекту об отмене гендерных квот и большинством голосов преодолели вето президента.

Как информировал "Кавказский узел", 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену поддержки женщин на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны. Саломе Зурабишвили объяснила решение наложить вето на поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах тем, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны.

Согласно действующему закону, при проведении парламентских выборов до 2028 года при формировании партийных списков (выборов по пропорциональной системе) в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах с 2032 года кандидатом в депутаты должна быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка.

Парламент Грузии преодолел вето президента на отмену обязательных гендерных квот при формировании избирательных списков,сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Замечания Саломе Зурабишвили к законопроекту "провалены" по результатам голосования: 1 - за, 28 - против. После этого состоялось голосование по законодательному пакету, на который было наложено вето, его депутаты поддержали большинством голосов, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

За отменой квот стоят интересы "Грузинской мечты", которая потеряла возможность распределять мажоритарные места после перехода на полностью пропорциональную систему, считает Анна Нацвлишвили из «Лело». "Что делать с местными феодалами, которые были избраны на предыдущих выборах по списку мажоритариев? Cегодня у «Мечты» есть много мужчин, которых нужно включить в список. Они не могут сказать «нет» этим людям, ведь так нужны их деньги", — привело ее слова "Новости Грузия".

Напомним, 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта грузинские правозащитники заявили, что в стране права женщин продолжают оставаться на ненадлежащем уровне, и главной проблемой в этой области остается насилие в в их отношении. Подтверждением отсутствия гендерного равенства можно считать тот факт, что власти не выполнили задачу по увеличению числа женщин в парламенте, указала президент страны.

Ранее часть грузинских правозащитников и политиков заявила, что посредством отмены гендерных квот правящая партия "Грузинская мечта" пытается освободить места в парламенте для своих кандидатов, другие сочли предложение об отмене поддержки женщин следствием развития гражданского общества.

Отметим также, что заявила, что наложит вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент принял в третьем чтении на фоне массовых акций протеста.

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