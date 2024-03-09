Власти Грузии признали проблему с правами женщин

09 марта 2024, 08:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Права женщин в Грузии продолжают оставаться на ненадлежащем уровне, и главной проблемой в этой области остается насилие в отношении них, отметили правозащитники в заявлении по случаю Международного женского дня. Подтверждением отсутствия гендерного равенства можно считать тот факт, что власти не выполнили задачу по увеличению числа женщин в парламенте, указала президент страны Саломе Зурабишвили.

Как информировал "Кавказский узел", правозащитники ранее неоднократно указывали на проблемы с правами женщин в Грузии. В частности, 17 января неправительственная организация (НПО) "Центр социальной справедливости" призвала власти страны защитить женщин от насилия.

Во многих регионах Кавказа насилие со стороны супруга остается основным источником угрозы для женщин. Проблема семейного насилия в этом регионе усугубляется положением женщины в обществе и семье, где жертвы традиционно избегают обращения за внешней помощью, заявили в апреле 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Женщины в Грузии в пять раз больше времени тратят на работу, связанную с уходом и домашними обязанностями, чем мужчины. Это оставляет женщинам меньше времени для достижения профессиональных успехов и участия в общественной и политической жизни, сказано в заявлении структуры Организации объединенных наций (ООН) по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин "ООН-женщины". Ее сотрудники распространили заявление по случаю Международного женского дня.

"Сейчас, когда мир столкнулся с целым рядом кризисов, достижение гендерного равенства становится еще более важным. Несмотря на прогресс, достигнутый в последние десятилетия, достижение полного равенства все еще остается отдаленной перспективой", – сказано в заявлении, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Для достижения полного правового равенства в мире может потребоваться 300 лет, насилие в отношении женщин и девочек остается одним из наиболее распространенных нарушений прав человека, отметили в "ООН-женщины".

7 октября 2023 года стало известно, что в селе Ламбало гражданский муж убил 14-летнюю девушку. Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, комментируя инцидент, заявил, что власти недостаточно работают с проблемой детских и принудительных браков в стране. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж.

Международный женский день с одной стороны указывает на достижения феминистской борьбы в различных странах, а с другой стороны подчеркивает проблемы, с которыми все еще сталкиваются женщины в борьбе за политическую и социально-экономическую свободы, отметило в своем заявление грузинская неправительственная организация (НПО) "Центр социальной солидарности".

Несмотря на то, что власти Грузии ужесточили борьбу с насилием в отношении женщин, реакция государства на практику фемицида, принудительных браков и насилия в отношении женщин по-прежнему недостаточна, сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В стране остро стоят проблема с обеспечением репродуктивных прав и потребностей женщин. Женщинам не предоставляется доступ ко всем необходимым услугам, чтобы помочь им с беременностью, безопасными родами и рождением здорового ребенка, особенно в горных регионах. Женщины испытывают материальные трудности из-за экономической системы, которая часто подвергает их тяжелому опыту миграции и эксплуатации Сложная ситуация с правами женщин, которые живут в сельской местности, в горных районах, так как их голоса сложно услышать правозащитникам.

"Именно бедность, социальная безысходность и неравенство вынуждают женщин уходить в трудовую миграцию, где им зачастую приходится заниматься тяжелейшим трудом без достаточных юридических гарантий и физической и эмоциональной поддержки", – подчеркнуло НПО.

В Грузии необходимо создать феминистскую повестку дня, которая будет, с одной стороны, основываться на реальных потребностях и интересах женщин, а с другой стороны – укреплять предпосылки для социальных и политических изменений путем организации различных групп женщин, сказано в заявлении.

В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки грузинские НПО предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указывал тогда руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

В Грузии главным вызовом является преодоление насилия и фемицида в отношении женщин, которые противоречат грузинской культуре, идентичности и ценностям, подчеркнула президент страны Саломе Зурабишвили.

"Несмотря на то, что сегодня женщины играют очень большую роль в Грузии, практически нет ни одного сектора экономики, культурных секторов или какого-либо направления, где женщины не были бы сильно представлены. Нам нужно смотреть, что еще можно сделать для достижения главной цели – равенства", – сказала 8 марта в эфире телеканала "Мтавари архи" Зурабишвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В качестве наглядного примера президент привела тот факт, что власти страны не выполнили задачу по увеличению числа женщин в парламенте. "Мы практически последняя страна в Европе и Азии в этом направлении", – отметила Зурабишвили.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.