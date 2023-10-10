Задержан подозреваемый в похищении и убийстве девочки в Грузии

10 октября 2023, 18:44

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Гражданский муж убитой 14-летней девочки задержан, сообщило МВД Грузии. Мать погибшей сообщила, что девочка не хотела вступать в брак.

Как писал "Кавказский узел", в селе Ламбало гражданский муж убил 14-летнюю девушку. Происшествие прокомментировал омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, который заявил, что власти недостаточно работают для пресечения проблемы детских и принудительных браков в стране.

Для некоторых регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указывал тогда руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

27-летний мужчина, был задержан по делу об убийстве жертвы раннего брака в селе Ламбало в Кахетии. Девочке было 14 лет. Расследование ведется по статьям об умышленном убийстве члена семьи, незаконном задержании несовершеннолетней, незаконном ношении оружия и принуждении к вступлению в брак, сообщила сегодня полиция Грузии.

По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать. По словам матери погибшей в эфире телекомпании "Формула", девушка не хотела выходить замуж.

Безразличие властей возмутило активистку, главу НПО "Сапари" Байю Патараю. "Когда ребенок пропал на два месяца, почему его не заметили школа, районный инспектор, полиция или глава сельской администрации? Очевидно, что заметили, но им все равно. Необходимо запретить помолвку детей. Помолвка, как таковая, не регулируется законом, однако помолвка действительно является этапом предсвадебной подготовки. Поэтому, если детский брак запрещен, то следует запретить готовить такой брак", - написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

Проблемой ранних браков занимается омбудсмен Грузии, "но правоохранительная система глуха и беспомощна", заявила Патарая.

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