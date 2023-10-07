Убийство 14-летней девушки гражданским мужем возмутило омбудсмена Грузии

07 октября 2023, 05:53

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В селе Ламбало 30-летний гражданский муж убил 14-летнюю девушку. Происшествие прокомментировал омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, который заявил, что власти недостаточно работают для пресечения проблемы детских и принудительных браков в стране.

Как писал "Кавказский узел", для некоторых регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой.

В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указывал тогда руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

В селе Ламбало Сагарейджойского муниципалитета 6 октября была убита 14-летняя девушка. По предварительной информации, ее убил ее гражданский муж, с которым они проживали в незарегистрированном браке, пишет "ИнтерПрессНьюс".

Сообщается, что девушка была родом из села Мамышло в Дманиси. Ее гражданскому мужу 30 лет. Вместе они проживают два месяца, причем девушка была против их отношений и предпринимала попытки убежать. Умерла она от трех огнестрельных ранений.

На происшествие отреагировал народный защитник Грузии Леван Иоселиани, который назвал проблему детских и принудительных браков в стране серьезной, а действия властей по ее пресечению - недостаточными.

"Факт убийства 14-летней девочки ошеломляет, а информация о незаконном лишении свободы и принудительном вступлении в брак в детстве вызывает тревогу. Несмотря на высокий уровень расследований фактов возможных ранних браков, в стране по-прежнему остается проблемой выявление и расследование дел о детских браках, а также о принуждении к браку", - приводит его слова "ТВ Формула".

Также Иоселиани отметил, что специалисты, которые должны пресекать подобные случаи, крайне слабо информированы о них, а чиновники не проводит работу по решению данной проблемы в тех регионах, " где гендерные нормы и стереотипы особенно сильно затронуты". "Все соответствующие ведомства должны быть своевременно и эффективно вовлечены и реагировать, включая строгую политику в отношении случаев несообщения о преступлениях. Также важно, чтобы государство изучало факты возможных нарушений процедур направления в руки виновных", - заявил омбудсмен.

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