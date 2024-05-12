Саломе Зурабишвили подтвердила намерение наложить вето на закон об иноагентах

12 мая 2024, 22:37

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Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, если законопроект пройдет третье чтение в парламенте.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", за него проголосовали 83 депутата. Оппозиция участия в голосовании не принимала. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон "Об иноагентах".1 мая парламент на фоне массовых акций протеста принял проект во втором чтении.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 11 мая в Тбилиси на площади Европы прошла массовая акция против закона об иноагентах. Активисты анонсировали акцию протеста, которая начнется вечером 12 мая и будет продолжаться до обсуждения законопроекта на заседании юридического комитета парламента Грузии. Семь оппозиционных партий потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах, поскольку он, по мнению оппозиции, противоречит евроатлантическому курсу страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который планируется вынести на голосование в парламенте 14 мая.

"Я действительно наложу вето на этот закон, не войду ни в какие манипуляции с целью его как-то облагородить. Хотите что-то изменить в этом законе, верните его в парламент на второе чтение или вообще откажитесь его рассматривать", - заявила сегодня на брифинге Зурабишвили, слова которой приводят "Новости Грузии".

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили назвала инициирование законопроекта об иноагентах саботажем европейской интеграции. По ее мнению, действия правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" приведут к беспорядкам в стране, что даст правительству возможность назвать протестующих "радикальными и иностранными агентами". По ее мнению, власти страны стараются запугать население перед предстоящими парламентскими выборами.

Отметим, что по законодательству Грузии вето президента может быть преодолено парламентским большинством. Так, в марте текущего года "Грузинская мечта" преодолела вето президента на поправки в Избирательный кодекс. Законопроект, инициированный правящей партией, позволит ей назначить главу Центризбиркома перед парламентскими выборами.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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