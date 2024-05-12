Законопроект об иноагентах консолидировал грузинскую оппозицию

12 мая 2024, 11:04

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Семь грузинских оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах, поскольку он, по мнению оппозиции, противоречит евроатлантическому курсу страны.

Как информировал "Кавказский узел", 11 мая участники протестов в Тбилиси анонсировали ночную акцию у парламента. 8 мая противники закона об иноагентах получили телефонные звонки с угрозами. Вечером того же дня стало известно, что как минимум трое из них подверглись нападениям. 9 мая нападениям в Тбилиси подверглись как минимум еще два активиста. Грузинские аналитики сочли вероятным введение санкций из-за угроз и нападений на активистов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Семь грузинских оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах, заявив, что он является угрозой евроатлантическому курсу страны, передал сегодня на своем сайте телеканала "Рустави 2".

Власти Грузии сделали политические репрессии повседневной жизнью жителей страны, международный имидж Грузии уже понес наибольший ущерб, европейское и евроатлантическое будущее страны находится под угрозой, поэтому демократическая оппозиция выступает категорически против законопроекта об иноагентах. Этот закон не подлежит совершенствованию и должен быть отменен, привел телеканал выдержку из заявления оппозиции.

Заявление подписали партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Единое Национальное движение", "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и "Стратегия Агмашенебели", уточнила "Грузия Online".

Власти заявили, что готовы внести изменения в "российский закон", однако приукрашивание этой антигосударственной, антиконституционной, антиевропейской инициативы – это попытка ввести в заблуждение грузинское общество и наших международных партнеров, подчеркнули оппозиционеры.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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