"Грузинская мечта" преодолела вето президента на поправки в Избирательный кодекс

19 марта 2024, 21:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламентское большинство отказалось менять своей проект поправок в Избирательный кодекс Грузии, отклонив предложения Саломе Зурабишвили и преодолев вето президента. Законопроект, инициированный правящей партией, позволит ей назначить главу Центризбиркома перед парламентскими выборами.

Как информировал "Кавказский узел", 5 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки в Избирательный кодекс, предполагающие передачу главе парламента права отбирать кандидатов на должность руководителя ЦИК. Планы "Грузинской мечты" преодолеть вето президента угрожают отношениям с Евросоюзом, заявили оппозиционные депутаты.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками эти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - пояснила администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Парламент Грузии 19 марта большинством голосов преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное на проект Избирательного кодекса. За преодоление вето проголосовали 78 депутатов, против выступили 13, говорится в сообщении пресс-службы парламента, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

В частности, депутаты не согласились с мотивированным предложением президента, касающимся избрания председателя Центральной избирательной комиссии. Президент предложила назначать главу ЦИК 3/5 голосами депутатов от их общего количества, а если за кандидатуру проголосует меньшая доля депутатов, тогда назначить главу ЦИК сроком на шесть месяцев. Также предложение Зурабишвили предполагало, что президент страны создает конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы ЦИК и ее членов, после чего представляет парламенту выбранных кандидатов.

Парламент оставил в силе проект поправок, принятый 20 февраля. Согласно этому документу, в Центризбиркоме упраздняется пост заместителя председателя, предусмотренный для представителей оппозиции. Также определено количество голосов парламента, необходимых для избрания председателя ЦИК и ее членов, избираемых на профессиональной основе, – 3/5 от кворума. Остальных членов ЦИК представляют политические партии. Если кандидаты не наберут достаточное количество голосов, то список всех кандидатов будет передан президенту Грузии для назначения.

Членов ЦИК избирают сроком на пять-шесть лет. Объявить конкурс для избрания председателя ЦИК и его членов планируется до 1 мая.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.