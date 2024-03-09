Аналитики назвали поправки в Избирательный кодекс Грузии угрозой для евроинтеграции

09 марта 2024, 05:49

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Стремление правящей партии "Грузинская мечта" преодолеть вето президента, наложенное на поправки в Избирательный кодекс, ставит под угрозу отношения с Евросоюзом, отметили оппозиционные депутаты. Действия властей ставят под угрозу европейский путь Грузии, заявили аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 5 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки в Избирательный кодекс, предполагающие передачу главе парламента право отбирать кандидатов на должность главы ЦИК. "Грузинская мечта" заявила о намерении преодолеть вето.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками эти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - поясняла администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Комментируя заключение Венецианской комиссии по поводу предложенных изменений в Избирательный кодекс, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил 8 марта, что "Грузия - не лаборатория экспериментов".

«Грузия – не лаборатория экспериментов. За эти два года грузинский народ на своей коже почувствовал, что на нас экспериментируют. Эксперимент не работает. Все кто хотят, чтобы это продолжили и мы были в ранге подопытных животных - мы приносим извинения, но сначала пусть в своей стране установят эти консенсусы и потом пусть нам говорят, так не бывает», - заявил он в эфире "Мтавари Архи".

"Обязательно преодолеем вето президента. Иностранцы решили, как будет в Грузии, а наши действия – то, что мы делаем - сначала до конца рассмотрим рекомендации, объясним. Однако Грузия будет всегда принимать все решения независимо", - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Оппозиционные депутаты заявили, в свою очередь, что для Грузии не будет продвижения по европейскому пути до тех пор, пока власти "саботируют" этот процесс.

«Грузинская мечта» саботирует европейскую повестку дня, но этот саботаж у них не получится, у них не выйдет эта попытка. Несмотря на невыполнение обязательства, мы все равно получили статус кандидата. Как видно, сейчас власти решили оставшиеся месяцы пребывания у власти использовать для того, чтобы поколебать доверие у народа в отношении Запада», - сказала депутат от фракции «Лело» Саломе Самадашвили.

Независимый депутат Теона Акубардия указала, что правящая партия предпочла сохранение власти евроинтеграции страны и прикрывает это тем, что «Запад вмешивается в суверенные дела страны».

Депутат от движения «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обратил внимание, что вопрос избирательного законодательства оговорен в одном из девяти пунктов, разработанных ЕС для открытия переговорного процесса по принятию страны в Евросоюз. «Если наши европейские партнеры сочтут, что нарушаются девять пунктов - а реформа Центральной избирательной комиссии – одно из условий для Грузии - и по этой причине не примет в ускоренном режиме право на членство в ЕС, зачем нам нужно такое правительство?» - задался он вопросом в эфире «Мтавари архи».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские политологи предполагают, что вопрос внесения изменений в Избирательный кодекс может вызвать разлад между властями страны и Евросоюзом.

«Власти Грузии предпринимают все для сохранения власти. Это приведет к тому, что Грузия не сможет приблизиться к европейским структурам», - сказал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Он напомнил, что статусом кандидата в члены Евросоюза обладают Турция, Сербия и Черногория, однако вопрос об их членстве практически не стоит. И в аналогичной ситуации может оказаться и Грузия.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили напомнил, что принятый парламентом проект изменений в избирательное законодательство упраздняет должность заместителя председателя Центризбиркома от оппозиции. Кроме того, кандидата на пост председателя Центризбиркома будет представлять не президент страны, а спикер парламента.

«Правящая верхушка захватила в свои руки все избирательные механизмы и нет никакой возможности их контролировать. Фактически этим лишают народ контроля за их действиями. Они хотят остаться у власти и не дать никакой возможности вмешиваться в их решения. Это не у оппозиции отняли право назначать своего представителя, а отняли право у народа. Поймет ли это народ, что это делается против него и когда поймет, не будет ли это слишком поздно?», - задается вопросом Гоголашвили.

Он назвал циничной политику «Грузинкой мечты»: в своих заявлениях представители власти говорят одно, демонстрируют неуважение к европейским структурам, на встречах с европейскими партнерами – другое и пытаются им объяснить, что их заявления были не верно истолкованы. Подобные действия причиняют вред всему процессу интеграции.

По мнению Гоголашвили, правящая партия не хочет, чтобы население страны увидело, что они не хотят евроинтеграции, и это важно для партии, поскольку от этого зависит поддержка населения. «На самом деле у «Грузинской мечты» нет мотивации для продвижения в Евросоюз. Правящую партию не интересует евроинтеграция. Она и так у власти и проводит желаемую политику. Однажды на это от ЕС последует жесткая реакция», - сказал он.

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