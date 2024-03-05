Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

05 марта 2024, 13:07

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Саломе Зубаришвили наложила вето на инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки в Избирательный кодекс, предполагающие передачу главе парламента право отбирать кандидатов на должность главы ЦИК. "Грузинская мечта" заявила о намерении преодолеть вето.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на принятые парламентом поправки в Избирательный кодекс, так как они не согласуются с европейским курсом страны. Новые правила формирования Центризбиркома приведут к утрате независимости этого органа и могут сорвать начало переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз, отметили оппозиционные депутаты.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками эти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - поясняла администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Саломе Зурабишвили заблокировала поправки в Избирательный кодекс, предложенные правящей партией "Грузинская мечта". В партии заявили, что намерены преодолеть наложенное президентом вето, передал сегодня телеканал "Рустави 2".

Вето будет преодолено, потому что нельзя терять ни дня для того, чтобы полностью укомплектовать аппарат ЦИК, провести реформы, которые должны быть реализованы, заявил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе. "Процессы, которые должны быть проведены для парламентских выборов, будут мгновенно отодвинуты", – сказал в эфире телеканала "Рустави 2" Миканадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В случае если "Грузинской мечте" удастся добиться поправок в Избирательный кодекс, то в выборах будут принимать участие только доверенные ей лица, отметил сегодня телеканал "Мтавари архи".

У Саломе Зурабишвили нет собственных конкретных оснований, из-за которых она приняла решение заблокировать поправки. Она сделала это по указания из-за границы, считает депутат от "Грузинской мечты" Ирма Заврадашвили. Депутат считает, что президент "взяла за привычку" накладывать вето на законопроекты.

"Было бы хорошо, если бы она от этой привычки избавилась. Когда противники страны предпринимают какие-либо шаги, правительство обязано что-то предпринять против этого", – заявила в эфире телеканала "Мтавари архи" Заврадашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Если поправки будут внесены в Избирательный кодекс, то они ослабят избирательное законодательство Грузии, считает член оппозиционной партии "Лело", заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе.

"В заключении Венецианской комиссии прямо подчеркивается, что основной проблемой, с которой сталкивается избирательная администрация, является низкое доверие со стороны общества. Естественно, поправки, предлагаемые "Грузинской мечтой", не улучшат ситуацию", – отметил в эфире телеканала "Мтавари архи" Сиоридзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Поправки в Избирательный кодекс подорвут доверие к выборам, а это приведет к кризису легитимности, полагает он. "У меня нет сомнений, что "Грузинская мечта" преодолеет вето президента", – сказал оппозиционер.

Напомним, Еврокомиссия в ноябре 2023 года указала на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, среди которых, в частности, деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека. "Обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно на выборах 2024 года, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы", - говорится в заявлении Еврокомиссии. 14 декабря 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

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