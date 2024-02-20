Президент и оппозиция сочли поправки в Избирательный кодекс помехой евроинтеграции Грузии

20 февраля 2024, 23:08

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Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на принятые парламентом поправки в Избирательный кодекс, так как они не согласуются с европейским курсом страны. Новые правила формирования Центризбиркома приведут к утрате независимости этого органа и могут сорвать начало переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз, отметили оппозиционные депутаты.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которым спецкомиссию по рассмотрению кандидатов в члены Центризбиркома будет созывать не президент, а спикер парламента. Правящая партия "Грузинская мечта" этим законопроектом пытается получить рычаги для назначения своего человека главой Центризбиркома, чтобы обеспечить себе победу на выборах 2024 года, указали оппозиционеры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 июня наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, представители оппозиции поддержали это решение президента. Однако 3 июля депутаты парламента Грузии большинством голосов преодолели вето президента.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками эти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - поясняла администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Парламент Грузии большинством голосов – 81 «за» и шестью «против» сегодня принял в третьем, окончательном чтении проект изменений в избирательное законодательство, оговаривающее правило формирования Центральной избирательной комиссии. В частности, в Центризбиркоме упраздняется пост заместителя председателя, предусмотренный для оппозиции. Также определено количество голосов парламента – 3/5 от кворума, необходимых для избрания председателя ЦИК и ее членов, избираемых на профессиональной основе, остальных членов ЦИК представляют политические партии. Если кандидаты не наберут достаточное количество голосов, то список всех кандидатов будет передан президенту Грузии для назначения в ЦИК.

Членов ЦИК избирают скором на пять-шесть лет. Срок для объявления конкурса на избрание председателя ЦИК и его членов определен до 1 мая этого года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на принятый парламентом закон об избрании главы ЦИК тремя пятыми голосов депутатов, сообщила сегодня администрация президента.

"Создался риск, что [парламентские] выборы проведет однопартийная, пристрастная и контролируемая правящей партией избирательная администрация, а это вызовет недоверие к процессу как в обществе, так и международном сообществе. Как неоднократно говорила президент Грузии, она наложит вето на поправки в избирательный кодекс, как и на любой закон, который не согласуется с европейским путем страны", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что парламент принял закон, который не одобрила Венецианская комиссия, а принятая норма делает процесс укомплектования ЦИК "совершенно фиктивным" и подстроенным под интересы правящей партии.

Оппозиционные депутаты парламента указали, что новые правила формирования ЦИК приведут к утрате ее независимости. "Принятие изменений наглядно подтверждает, что для правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" не имеет значения мнение международных партнеров и Венецианской комиссии, которая очень четко высказалась по поводу этого изменения, назвав отступлением от улучшения избирательной системы. Один из основных пунктов из девяти пунктов, разработанных Евросоюзом для выполнения Грузией - свободные и справедливые выборы. Эти изменения будут препятствовать созданию свободной и справедливой избирательной среды», - сказала депутат от партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Еврокомиссия в ноябре 2023 года указала на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, среди которых в частности, деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека. "Обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно на выборах 2024 года, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы", - говорится в заявлении Еврокомиссии. 14 декабря 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

Депутат от фракции "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе также указала, что принятыми изменениями власти подчиняют себе избирательную администрацию, кроме того, это может стать причиной для срыва начала переговорного процесса по принятию Грузии в Евросоюз. "Невыполнение одного из девяти пунктов, особенно в контексте свободных выборов, может действительно стать причиной срыва открытия переговорного процесса с Евросоюзом", - сказала она в эфире телекомпании.

Председатель парламента Шалва Папуашвили считает внимание, что оппозиция надеется, каким-либо образом оттеснить избранного председателя ЦИК и сама провести выборы.

"Постепенно появляются такие подозрения, что главная цель оппозиции – сохранить пост заместителя председателя ЦИК, который не предусматривает никаких дополнительных функций, а только то, что заместитель ждет, пока что-нибудь случится с председателем, чтобы председателем стать самому", - сказал он в эфире телекомпании.

Грузинская неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" указала, что порядок комплектования беспартийной части ЦИК существенно не меняется, а упразднение должности заместителя председателя ЦИК, предназначенной для оппозиции, еще больше усилит полный контроль "Грузинской мечты" над комиссией.

"Помимо того, что законопроект противоречит заключению Венецианской комиссии, он также противоречит девяти пунктам, требующим полного учета рекомендаций ОБСЕ, в частности, независимости и беспристрастности избирательной администрации. Законопроект, в случае его принятия, продолжит тенденцию полной концентрации власти за правящей партией, сохранит за ней неограниченные полномочия по избранию профессиональных членов ЦИК и полный контроль над всей вертикалью избирательной администрации", - указано в заявлении НПО от 15 февраля, распространенном после принятия законопроекта во втором чтении.

"Международная прозрачность – Грузия" указала, что эти законодательные изменения не будут способствовать повышению доверия избирателей к избирательной администрации и проведению свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов осенью. Также законопроект может серьезно затруднить процесс интеграции Грузии в Евросоюз.

корреспондент