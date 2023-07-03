Парламент Грузии преодолел вето президента на поправки в Избирательный кодекс

03 июля 2023, 19:54

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Депутаты парламента Грузии большинством голосов поддержали поправки в Избирательный кодекс, которые передают право выдвижения главы Центральной избирательной комиссии от президента главе парламента.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которым спецкомиссию по рассмотрению кандидатов в члены Центризбиркома будет созывать не президент, а спикер парламента. Правящая партия "Грузинская мечта" этим законопроектом пытается получить рычаги для назначения своего человека главой Центризбиркома, чтобы обеспечить себе победу на выборах 2024 года, указали оппозиционеры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 июня наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, это решение поддержали представители оппозиции поддержали решение президента.

В прежней редакции Избирательного кодекса президент объявлял конкурс и создавал комиссию по отбору кандидатов на должность главы ЦИК, представляя избранных кандидатов парламенту. Поправками ээти функции переданы председателю парламента, а выборы будут проходить простым голосованием. "Избрание председателя и членов ЦИК 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации", - поясняла администрация президента причины вето. Президент предлагала парламенту избирать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами.

Депутаты парламента Грузии преодолели вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Избирательный кодекс, за поправки в избирательный кодекс проголосовали 78 депутатов, следует из трансляции на сайте парламента, которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Парламент, к сожалению, не разделил мотивированные замечания президента относительно избрания председателя Центральной избирательной комиссии и ее членов, отметил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. По его словам, парламентарии отвергли компромиссный вариант. "Мы не услышали ни аргумента, ни какого-либо убедительного объяснения того, что компромиссное решение может быть хуже, чем однопартийное решение и назначение председателя Центральной избирательной комиссии, когда и в отчете Венецианской комиссии, и в промежуточном отчете Еврокомиссии указано, что поправка не должна была быть внесена. Возможно, это стало препятствием для реализации 12 рекомендаций, которые приближают Грузию к ЕС", — перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова в эфире "Мтавари архи".

17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив 12 шагов, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Современная демократия основывается не на культуре консенсуса, а на правлении большинства, заявил лидер "Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании парламента. По его словам, нельзя допустить чтобы ЦИК оказалась "в руках оппозиции". "Это должен быть объективный, нейтральный институт, который надлежащим образом проведет выборы, но политические силы и их покровители хотят, чтобы ЦИК был в руках оппозиции, что принципиально неприемлемо. Мы не можем поддержать то, чтобы в ЦИК создалась нездоровая ситуация", - заявил Кобахидзе в эфире "Мтавари архи".

31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы после которых в стране возник глубокий политический кризис. В частности оппозиция обвинила власти в фальсификациях и начала бойкот работы парламента. 19 апреля 2021 года оппозиция и власти Грузии подписали соглашение, которое ранее представил президент Европейского совета Шарль Мишель. Договор в частности предполагал масштабные реформы в избирательной и судебной сферах. После этого часть оппозиционных партий прекратила бойкот и начала работать в парламенте.

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