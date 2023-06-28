Саломе Зурабишвили. Фото пресс-службы президента Грузии. https://www.president.gov.ge

28 июня 2023, 07:12

Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, позволяющие выбирать членов Центризбиркома решением депутатов правящей партии. Представители оппозиции поддержали решение президента.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которым спецкомиссию по рассмотрению кандидатов в члены Центризбиркома будет созывать не президент, а спикер парламента. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на поправки, если они будут одобрены. Правящая партия "Грузинская мечта" этим законопроектом пытается получить рычаги для назначения своего человека главой Центризбиркома, чтобы обеспечить себе победу на выборах 2024 года, указали оппозиционеры.

Президент Грузии наложила вето на принятые поправки в Избирательный кодекс, которые изменяют порядок избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии, сообщила 27 июня администрация президента.

Согласно сообщению, президент объявляет конкурс и создает комиссию по отбору кандидатов на должность "независимого и беспартийного должностного лица", а избранных кандидатов представит парламенту.

"Согласно изменениям, создание комиссии, отбор и выдвижение кандидатов будет производить председатель парламента, а выборы будут проходить простым голосованием большинства депутатов парламента, то есть однопартийным решением. Избрание председателя и членов с 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации. Вето служит цели сохранения этого консенсуса", - говорится в обнародованном сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Президент предлагает парламенту избрать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами. "Это необходимо для сохранения и укрепления доверия к выборам и избирательной администрации", - поясняется в заявлении на сайте администрации президента.

Принятые поправки в Избирательный кодекс – "не что иное как показательное наказание президента", заявила член партии "Единое национальное движение" Ани Цетлидзе. "Избирательные комиссии на всех уровнях и так контролируются "Грузинской мечтой", - сказала она в эфире телеканала "Формула", которые посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Реформа избирательной системы - одно из обязательств перед ЕС, указал в телесюжете генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. "В этом случае президент руководствуется государственными интересами. "Грузинская мечта руководствуется узко партийными интересами, чтобы председатель любой избирательной комиссии подписал любой протокол", - сказал он.

17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив 12 шагов, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

"Грузинская мечта" пытается подчинить себе все вертикали власти, том числе и избирательную", заявила депутат парламента от партии "За Грузию" Ана Бучукури. "«Грузинская мечта» приступила к фальсификации выборов 2024 года и полностью подчиняет все государственные органы партийным вертикалям, включая ЦИК. Главное, что изменения еще больше снижают доверие к ЦИК", - сказала в эфире "Первого канала" грузинского телевидения Ана Бучукури, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы после которых в стране возник глубокий политический кризис. В частности оппозиция обвинила власти в фальсификациях и начала бойкот работы парламента. 19 апреля 2021 года оппозиция и власти Грузии подписали соглашение, которое ранее представил президент Европейского совета Шарль Мишель. Договор в частности предполагал масштабные реформы в избирательной и судебной сферах. После этого часть оппозиционных партий прекратила бойкот и начала работать в парламенте.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Аналитики указали на предпосылки победы Каладзе на выборах мэра Тбилиси", "Силовики перекрыли доступ журналистам на заседание парламента Грузии", "Посольство США выразило разочарование избранием судей в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2023, 08:04

28 июня 2023, 07:35

28 июня 2023, 06:14

28 июня 2023, 05:15

  • Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против жителей Шепси

    Судья Туапсинского районного суда удовлетворил иск Генпрокуратуры России к 45 жителям поселка Шепси об изъятии земельных участков и сносе построек. Жители Шепси, по сути, были лишены возможности доказать свою правоту, отметила юрист Анастасия Сидельникова, представлявшая интересы 12 ответчиков.

28 июня 2023, 04:16

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи