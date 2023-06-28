Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс Грузии

28 июня 2023, 07:12

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, позволяющие выбирать членов Центризбиркома решением депутатов правящей партии. Представители оппозиции поддержали решение президента.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которым спецкомиссию по рассмотрению кандидатов в члены Центризбиркома будет созывать не президент, а спикер парламента. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на поправки, если они будут одобрены. Правящая партия "Грузинская мечта" этим законопроектом пытается получить рычаги для назначения своего человека главой Центризбиркома, чтобы обеспечить себе победу на выборах 2024 года, указали оппозиционеры.

Президент Грузии наложила вето на принятые поправки в Избирательный кодекс, которые изменяют порядок избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии, сообщила 27 июня администрация президента.

Согласно сообщению, президент объявляет конкурс и создает комиссию по отбору кандидатов на должность "независимого и беспартийного должностного лица", а избранных кандидатов представит парламенту.

"Согласно изменениям, создание комиссии, отбор и выдвижение кандидатов будет производить председатель парламента, а выборы будут проходить простым голосованием большинства депутатов парламента, то есть однопартийным решением. Избрание председателя и членов с 76 голосами вместо 100 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и увеличивает риск поляризации. Вето служит цели сохранения этого консенсуса", - говорится в обнародованном сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Президент предлагает парламенту избрать председателя и членов ЦИК не менее чем 90 голосами. "Это необходимо для сохранения и укрепления доверия к выборам и избирательной администрации", - поясняется в заявлении на сайте администрации президента.

Принятые поправки в Избирательный кодекс – "не что иное как показательное наказание президента", заявила член партии "Единое национальное движение" Ани Цетлидзе. "Избирательные комиссии на всех уровнях и так контролируются "Грузинской мечтой", - сказала она в эфире телеканала "Формула", которые посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Реформа избирательной системы - одно из обязательств перед ЕС, указал в телесюжете генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. "В этом случае президент руководствуется государственными интересами. "Грузинская мечта руководствуется узко партийными интересами, чтобы председатель любой избирательной комиссии подписал любой протокол", - сказал он.

17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив 12 шагов, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

"Грузинская мечта" пытается подчинить себе все вертикали власти, том числе и избирательную", заявила депутат парламента от партии "За Грузию" Ана Бучукури. "«Грузинская мечта» приступила к фальсификации выборов 2024 года и полностью подчиняет все государственные органы партийным вертикалям, включая ЦИК. Главное, что изменения еще больше снижают доверие к ЦИК", - сказала в эфире "Первого канала" грузинского телевидения Ана Бучукури, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы после которых в стране возник глубокий политический кризис. В частности оппозиция обвинила власти в фальсификациях и начала бойкот работы парламента. 19 апреля 2021 года оппозиция и власти Грузии подписали соглашение, которое ранее представил президент Европейского совета Шарль Мишель. Договор в частности предполагал масштабные реформы в избирательной и судебной сферах. После этого часть оппозиционных партий прекратила бойкот и начала работать в парламенте.

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