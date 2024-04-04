Предложение отменить квоты для женщин на выборах вызвало споры в Грузии

04 апреля 2024, 09:29

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Парламент Грузии одобрил в первом чтении поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах. Часть правозащитников и политиков заявила, что таким образом правящая партия "Грузинская мечта" пытается освободить места в парламенте для своих кандидатов. Другая часть сочла предложение об отмене поддержки женщин следствием развития гражданского общества.

Как информировал "Кавказский узел", 7 марта грузинские правозащитники заявили, что в стране права женщин продолжают оставаться на ненадлежащем уровне, и главной проблемой в этой области остается насилие в отношении них. Подтверждением отсутствия гендерного равенства можно считать тот факт, что власти не выполнили задачу по увеличению числа женщин в парламенте, указала президент страны Саломе Зурабишвили.

3 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах, передал 3 апреля ТАСС.

Автором поправок в избирательный кодекс Грузии, предполагающих отмену поддержки женщин на выборах, является партия "Гирчи". Авторы законодательных изменений считают, что женские квоты в партийных списках препятствуют партиям в их правах и возможностях. Также квоты способствуют в формировании твердых убеждений в том, что женщины – не являются полноправными политическими деятелями, считают в партии.

"Формирование списка политических партий, согласно полу, не имеет логического содержания. При таком искусственном вмешательстве участие женщин в политике никогда не примет серьезную форму. Цель законопроекта – помочь женщинам в политике избежать репутационного ущерба, нанесенного квотой. Гендерное квотирование еще больше укрепляют существующие стереотипы в отношении женщин, затрудняя восприятие женщин как полноправных политических деятелей", – сказано в пояснительной записке к проекту законодательных изменений, текст которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Выдвинутую партией "Гирчи" инициативу поддержала правящая партия "Грузинская мечта".

С 2024 года парламентские выборы в Грузии будут проходить только по пропорциональной системе – партийным спискам. Согласно действующему законодательству, при проведении парламентских выборов до 2028 года при формировании партийных списков (выборов по пропорциональной системе) в каждой четверке кандидатов в депутаты должны быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах по 2032 год, кандидатом в депутаты должны быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка, отметил 3 апреля телеканал "Мтавари архи".

Предложение отменить квоты для женщин раскритиковал омбудсмен Грузии Леван Иоселиани. "Народный защитник Грузии негативно оценивает инициированный в парламенте Грузии законопроект, целью которого является отмена гендерного квотирования путем внесения изменений в органический закон Грузии "Избирательный кодекс Грузии". Эти изменения особенно требуют внимания в свете того, что парламент Грузии поддержал продление гендерных квот до 2032 года и тем самым четко подчеркнул важность участия женщин в политической жизни и принятия необходимых мер для повышения вовлеченности женщин", – сказано в заявлении омбудсмена, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Гендерные квоты при формировании партийных списков не привилегия. Женщинам предоставили возможность быть задействованными в политике и не подвергаться дискриминации. Женщины регулярно сталкиваются с барьерами, которые можно устранить, если женщин поддерживать. Кроме того, вопрос демократического развития страны неотрывно связан с участием женщин в работе парламента и других ведомствах, чтобы в повестке дня были подняты вопросы гендерного равенства в стране, сказано в заявлении.

Инициативу партии "Гирчи" также раскритиковали оппозиционеры. Некоторые из них заявили, что таким образом "Грузинская мечта" пытается освободить места в парламенте для своих кандидатов.

"Это вредоносное решение "Грузинской мечты" для того, чтобы обойти конституционный порядок. Им не хватает мест в партийном списке, чтобы всех феодалов, обогащенных коррупционными путями, которых в предвыборный период регистрировали кандидатами в мажоритарные депутаты, ввести в список потому, что нет достаточного количества мест", – сказала 3 апреля в эфире телеканала "Мтавари архи" депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Женщин выдавливают из политического и экономического пространства Грузии. Большое количество женщин уезжают на заработки в страны Евросоюза, заявила депутат парламента от партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава.

"Когда ежедневно женщины, в том числе и матери, вынуждены сделать выбор – растить детей в нищете или поехать в вынужденную эмиграцию. Когда 70% людей находящиеся в вынужденной эмиграции в странах Евросоюза, это – наши граждане, именно женщины. Вместо того, чтобы экономически и политически усиливать позиции женщин, их изгонят из политического, экономического пространства и из страны", – сказала 3 апреля в эфире телеканала "Мтавари архи" Бокучава, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Во многих регионах Кавказа насилие со стороны супруга остается основным источником угрозы для женщин. Проблема семейного насилия в этом регионе усугубляется положением женщины в обществе и семье, где жертвы традиционно избегают обращения за внешней помощью, заявили в апреле 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Идея об отмене квот для женщин связана с тем, что "Грузинская мечта" действует исходя из партийных интересов, оставляя вне парламентского списка часть мужчин – мажоритарных депутатов, партия теряет их финансирование, считает независимый депутат парламента Хатия Деканоидзе.

"Думаю, отменить женские квоты хотела "Грузинская мечта", потому что у них есть много бывших депутатов-мажоритариев, которых нужно удовлетворить, есть также много тех, кто должен вносить деньги в партию, и они предпочитают, чтобы такие люди были в списке, а не активные женщины-политики", – сказала в эфире грузинского "Первого канала", Деканоидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Инициативу об отмене квот для женщин также раскритиковали грузинские активисты. "Подобные инициативы – борьба не только с женщинами-политиками, но и со всеми женщинами в этой стране. Мы женщины – избиратели объявляем бескомпромиссную борьбу с изгнанием женщин из парламента, из партийного списка. Это сделано с целью внести мужчин в партийные списки, у которых собственный бизнес, а не защита интересов народа", – заявила во время брифинга глава неправительственной организации "Сапари" Байя Патарая, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Отмена гендерных квот отрицательно скажется не только на участии женщин в политике, но и на их правах в целом. Также это наносит урон курсу Грузии на евроинтеграцию, поскольку в Европе важен вопрос гендерного равенства, отметила глава НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" Нино Долидзе.

"Для пребывания в Европе важно гендерное равенство и мы знаем, что в европейских странах высоко участие женщин", – сказала время брифинга Долидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Грузии, в стране с каждым годом растет число женщин, принимающих участие в политических процессах. Женщины активно вовлечены в политику. Критика в адрес инициативы об отмене гендерных квот необоснованная, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"На сегодняшний день тенденция введения искусственных квот для женщин утратила свою актуальность. Если какая-либо партия захочет ввести в парламент больше женщин, то она может внутрипартийно ввести эти квоты. Нельзя искусственно навязывать какие-то ценности. Это должно основываться на потребностях общества", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участие женщин в политике должно быть обусловлено их политическим потенциалом, личностными и другими качествами, а также способностью составлять конкуренцию мужчинам, чтобы процесс был естественным. При законодательных квотах для женщин, происходит искусственная стимуляция женщин, добавил он.

"Если женщина пожелает участвовать в политике, то она найдет способ как это сделать", – считает Анджапаридзе.

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