Президент Грузии наложила вето на проект закона об отмене гендерных квот

19 апреля 2024, 06:46

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Саломе Зурабишвили объяснила решение наложить вето на поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах тем, что законопроект противоречит евроантлантическому курсу страны.

Как информировал "Кавказский узел", 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену поддержки женщин на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны.

Согласно действующему закону, при проведении парламентских выборов до 2028 года при формировании партийных списков (выборов по пропорциональной системе) в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах с 2032 года кандидатом в депутаты должна быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об отмене гендерных квот, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. Документ возвращен в парламент с мотивированными замечаниями, изложенными Саломе Зурабишвили. После возврата законопроект передан на рассмотрение в комитет по правовым вопросам. Затем он будет снова направлен на рассмотрение парламента, пояснил Папуашвили, слова которого привело 18 апреля ИА "Новости Грузия".

На проект закона наложено вето, поскольку он противоречит курсу Грузии на евроатлантическую интеграция, заявил офис президента страны. "Отмена гендерных квот является еще одним шагом назад на пути евроинтеграции Грузии, поскольку вопрос гендерных квот был частью 9-го пункта плана из 12 пунктов, установленного Еврокомиссией", – привел заявление администрации президента на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

"Кавказкий узел" также писал, что 7 марта грузинские правозащитники заявили, что в стране права женщин продолжают оставаться на ненадлежащем уровне, и главной проблемой в этой области остается насилие в отношении них. Подтверждением отсутствия гендерного равенства можно считать тот факт, что власти не выполнили задачу по увеличению числа женщин в парламенте, указала президент страны.

Ранее часть грузинских правозащитников и политиков заявила, что посредством отмены гендерных квот правящая партия "Грузинская мечта" пытается освободить места в парламенте для своих кандидатов, другие сочли предложение об отмене поддержки женщин следствием развития гражданского общества.

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