Парламент Грузии отменил политические квоты для женщин

05 апреля 2024, 03:55

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Льготные условия для женщин при формировании партийных списков на выборах в парламент страны отменены, соответствующие поправки в Избирательный кодекс приняли в ускоренном режиме.

Как информировал "Кавказский узел", 3 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах. Часть правозащитников и политиков заявила, что таким образом правящая партия "Грузинская мечта" пытается освободить места в парламенте для своих кандидатов, другие сочли предложение об отмене поддержки женщин следствием развития гражданского общества.

Подтверждением отсутствия гендерного равенства можно считать тот факт, что власти не выполнили задачу по увеличению числа женщин в парламенте, указала президент страны Саломе Зурабишвили.

Парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел проект изменений в Избирательный кодекс, оговаривающий отмену квот для женщин при составлении партийных списков для парламентских выборов. За отмену женских квот на пленарном заседании 4 апреля проголосовали 85 депутатов, «против» - 22, говорится в сообщении пресс-службы парламента, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

«Мы отменяем льготы, отмена льгот не может быть борьбой с женщинами", - заявил один из инициаторов законопроекта Александр Раквиашвили.

Вместе с этим внесены изменения и в закон «О политических объединениях граждан», - отменено финансирование партий за включение в списки женщин – кандидатов в депутаты.

С 2024 года парламентские выборы в Грузии будут проходить только по пропорциональной системе – партийным спискам.

Согласно действующему закону, при проведении парламентских выборов до 2028 года при формировании партийных списков (выборов по пропорциональной системе) в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах с 2032 года кандидатом в депутаты должна быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка.

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