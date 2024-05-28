Парламент преодолел вето президента Грузии на закон об иноагентах

28 мая 2024, 18:02

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Депутаты парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", протестующие против законопроекта об иноагентах вышли сегодня на акцию около здания парламента в Тбилиси. Сегодня депутаты обсуждают вопрос о преодолении президентского вето, которое 18 мая Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента. 27 мая юридический комитет парламента разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

Депутаты парламента Грузии преодолели вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния". 84 депутата проголосовали против вето, которое Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах. Четверо депутатов проголосовали «за». Голосование прошло в отсутствие оппозиуии, следует из трансляции заседания в YouTube-канале парламента.