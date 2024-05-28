Заседание парламента Грузии. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/parlament-gruzii-prinjal-variant-proekta-ob-inoagentah-v-pervom-chtenii/

28 мая 2024, 18:02

Парламент преодолел вето президента Грузии на закон об иноагентах

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Депутаты парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", протестующие против законопроекта об иноагентах вышли сегодня на акцию около здания парламента в Тбилиси. Сегодня депутаты обсуждают вопрос о преодолении президентского вето, которое 18 мая Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента. 27 мая юридический комитет парламента разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

Депутаты парламента Грузии преодолели вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния". 84 депутата проголосовали против вето, которое Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах. Четверо депутатов проголосовали «за». Голосование прошло в отсутствие оппозиуии, следует из трансляции заседания в YouTube-канале парламента. 

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Как следует из текста документа, всего в него внесено 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных данных, в том числе конфиденциальных.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Участники акции у парламента Грузии выступили против преодоления вето президента", "Зурабишвили предложила партиям объединить усилия ради европейского будущего", "Аналитики сочли санкции США лишь началом давления Запада на "Грузинскую мечту"".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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