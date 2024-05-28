Парламент Грузии обсуждает вето президента на закон об иноагентах на фоне акции протеста

28 мая 2024, 11:18

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Протестующие против законопроекта об иноагентах начали сегодня акцию протеста около парламента в Тбилиси. Сегодня депутаты обсуждают вопрос о преодолении вето, наложенного ранее президентом страны на этот проект закона.

Как информировал "Кавказский узел", 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента. 27 мая юридический комитет парламента разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

У заднего входа в парламент Грузии в Тбилиси, в котором на сегодня намечено пленарное заседание по рассмотрению преодоления вето президента на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", начали собираться противники законопроекта об иноагентах. Протестующие выкрикивают протестные возгласы: "Нет российскому закону". Они заявили, что если правящая партия преодолеет вето президента, то это будет означать отказ Грузии от вступления в НАТО и Евросоюз, передало сегодня на своем сайте ИА "Новости Грузия".

К зданию парламента стянуты значительные силы полиции. Около здания находится множество автобусов, принадлежащих МВД, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Полиция мобилизована на улице Читадзе, у торцевого входа в парламент, откуда депутаты выходят во двор, сказано в публикации.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Как следует из текста документа, всего в него внесено 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных данных, в том числе конфиденциальных.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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