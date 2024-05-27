Юристы парламента Грузии разрешили преодолеть вето на закон об иноагентах

27 мая 2024, 14:21

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Юридический комитет парламента Грузии не поддержал замечания президента к проекту закона "О прозрачности иностранного влияния" и разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Как следует из текста документа, всего в него внесены 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных, в том числе конфиденциальных данных.

Юридический комитет парламента одобрил снятие президентского вето на закон об иноагентах. Голосование депутатов на пленарном заседании по этому вопросу намечено на завтра, 28 мая, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Саломе Зурабишвили вернула в парламент законопроект, добавив единственный пункт, согласно которому закон действует в течение лишь одного дня и на следующий день утрачивает силу. Однако парламентский комитет по юридическим вопросам не поддержал замечания президента, пишет сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, оппозиционный депутат Теона Акубардия ранее указала, что поправки, которые внесены в закон об иноагентах, приняты с нарушениями и позволяют собирать персональные данные. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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