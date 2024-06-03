Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?

03 июня 2024, 20:36

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В июне состоятся парламентские выборы в Южной Осетии.. Для участия в них зарегистрированы пять партий и 121 кандидат-самовыдвиженец. Основная борьба на выборах предполагается между тремя партиями - "Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас". “Кавказский узел” собрал главную информацию о предстоящих выборах.

Выборная система

Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня 2024 года .

Парламент Республики Южная Осетия избирается сроком на пять лет в составе 34 депутатов. 17 из них избираются по одномандатным избирательным округам, которые формируются на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории страны. 17 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по единому республиканскому избирательному округу, который включает в себя всю территорию Южной Осетии . Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Эта система применяется при выборах в парламент во второй раз.

По итогам предыдущих выборов в парламент Южной Осетии седьмого созыва, которые прошли 9 июня 2019 года, от "Единой Осетии" в парламент прошли 14 депутатов, пять – от Народной партии - пять, четыре – от "Ныхас", три – от "Единство народа", два – от Компартии и шесть – самовыдвиженцев .

Требования к кандидатам

Депутатом может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние пять лет.

Выдвижение кандидатов осуществляется путем самовыдвижения и путем выдвижения их политическими партиями. Кандидаты от партий могут не быть членами этой политической партии . Каждый кандидат-одномандатник должен был собрать в свою поддержку подписи не менее 10% общего числа избирателей, внесенных в списки на территории соответствующего избирательного округ.

Где пройдет голосование

Всего для голосования 9 июня 2024 года будет открыто 75 избирательных участков, из них 71 - на территории Южной Осетии и четыре за ее пределами: два - в Северной Осетии, один - в Москве и один - в Сухуме.

Кто борется за места депутатов

Кандидатуры для участия в выборах изначально выдвинули 270 претендентов, из них 121 - в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы.

По итогам рассмотрения поданных документов ЦИК зарегистрировал 112 человек по одномандатным округам и списки семи политических партий: «Единая Осетия» выдвинула 16 кандидатов, «Народная партия» - 12, «Единство народа» - семь, «Ныхас» - 16, «Коммунистическая партия» - шесть,

«Единство» - девять, «Иры фарн» - семь. .

Тройка лидеров

Как указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями – "Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас". Но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров.

Партию "Единая Осетия" возглавляет председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов. Осенью 2023 года Анатолий Бибилов был назначен заместителем командира добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» .

"Народная партия" идет на выборы вместе с партией "Патриоты Алании", которую ЦИК не допустил к участию в выборах . Партия оказалась в числе лидеров предвыборной гонки за счет перехода под влияние и финансовую поддержку Дзамболата Тедеева, который не может сам баллотироваться в депутаты парламента Южной Осетии из-за требования к кандидатам о непрерывном проживании на территории Южной Осетии в течение последних пяти лет. Единый республиканский список "Народной партии" возглавил ее лидер Сергей Харебов. В список также вошли директор спорткомплекса "Олимп" Роберт Табуев, вице-спикеры парламента Александр Плиев и Петр Гассиев, глава торгово-промышленной палаты республики Алан Алборов. Среди одномандатников бывший замминистра здравоохранения республики Родион Сиукаев и актер Сослан Хасиев.

Список пропрезидентской партии "Ныхас" возглавила депутат Зита Бесаева . В единый список вошли глава администрации президента Южной Осетии Алан Маргиев, помощник президента Алан Плиев, глава комитета по молодежной политике и спорту Руслан Хубежты, замруководителя президентской администрации Алан Тибилов и другие. По одномандатным округам среди выдвиженцев - глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаяев и бывший кандидат в президенты Дмитрий Тасоев .

Другие претенденты

В единый список партии "Единство народа" вошли лидер партии Сергей Пухаев, депутат парламента Алан Техов, политолог Алан Джуссоев, бывший сотрудник МВД Михаил Тедеев. Среди одномандатников – вице-спикер парламента Владимир Келехсаев .

Список Коммунистической партии возглавил начальник научного отдела Юго-Осетинского госуниверситета, доцент Таймураз Тадтаев, экономист Александр Джиоев, врач-стоматолог Алан Бестаев, работник сферы образования Салима Бязрова. По одномандатным округам среди выдвиженцев - ветеран МВД Южной Осетии Джемал Козаев и бывший член ЦИК Михаил Туаев. Лидер партии Станислав Кочиев не стал выдвигать свою кандидатуру .

Во главе партийного списка кандидатов от партии “Единство” – действующий депутат Роберт Остаев. В список также вошли Альберт Багаев, Владислав Джиоев, Леван Догузов, Марина Икаева, Зураб Кокоев, Лариса Ханикаева, Феликс Черткоев, Василий Джабиев и Геннадий Кокоев. По одномандатным округам партия не выдвинула кандидатов .

Партия «Иры Фарн» впервые принимает участие в выборах. Список кандидатов партии возглавил ее лидер Хох Чочиев. В пятерку республиканского списка также вошли Мадина Маргиева, Автандил Гиголаев, Сергей Цховребов, Чермен Тибилов. По одномандатным округам от партии были выдвинуты: Зарина Остаева, Азамат Габараев, Азамат Санакоев, Гурам Зассеев, Виталий Плиев .

Не прошедшие регистрацию

ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: «Ирыстоны ног фалтар» (пять человек), «Ирон» (семь человек)

«Фыдыбаста» (восемь человек), «Партия развития» (девять человек), «За справедливость» (девять человек). Партии, которые не были допущены к выборам, выдвигают своих кандидатов в качестве одномандатников, наибольшая конкуренция и борьба развернется в самых густонаселенных районах Цхинвала.

В феврале 2024 года депутаты из фракции "За справедливость" Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев получили заключения ФСБ о лишении российского гражданства, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и России. В марте они столкнулись с запретом въезда в Россию и не смогли попасть в российский суд, в который подана жалобы по этому поводу. Депутаты не отреагировали на предупреждения Кремля с требованием прекратить продвигать законопроект о границе с Грузией.

Как проходят дебаты

В предвыборные период в Южной Осетии ежедневно, кроме выходных дней, в прямом эфире ГТРК ИР проходят теледебаты кандидатов в депутаты. Для кандидатов от зарегистрированных партий были запланированы шесть теледебатов на темы парламентаризма, экономики, социальной политики, культуры, национальной идеологии. И накануне дня тишины – свободная тема дебатов. Кандидаты по одномандатным избирательным округам выступают на дебатах среди своих соперников от одного и того же округа. Для них темы дебатов не определены – они обсуждают проблемы жителей своего округа

В мае 2024 года жители Цхинвала, опрошенные "Кавказским узлом", отмечали, что кандидаты в депутаты активно стараются привлечь избирателей, но их обещания не вызывают доверия.

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