Аналитики объяснили скандал с гражданством депутатов из Южной Осетии

14 мая 2024, 17:55

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Депутаты парламента Южной Осетии Давид Санакоев, Гарри Мулдаров и Дзамболат Медоев, лишенные возможности въезда в Россию, не отреагировали на предупреждения Кремля с требованием прекратить продвигать законопроект о границе с Грузией, а подавление инициативы о демаркации границы стало подтверждением заинтересованности России в стабильных отношениях с Грузией, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Формально депутаты могут оспорить запрет на въезд в Россию и решение ФСБ по поводу гражданства, однако с учетом политического компонента перспективы судебных разбирательств сомнительны, считает юрист.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Южной Осетии, получившие заключения ФСБ о лишении гражданства, столкнулись с запретом въезда в Россию. В связи с этим депутаты не могут попасть в российский суд, в который подана жалобы по этому поводу, заявил депутат Давид Санакоев. Президент Южной Осетии назвал активность депутатов по демаркации границы с Грузией несвоевременной, обвинив Санакоева, Мулдарова и Медоева в провокации вооруженного конфликта.

Служба оперативной информации и международных связей ФСБ России направила заключения о лишении гражданства троим депутатам парламента Южной Осетии из фракции "За справедливость" Гарри Мулдарову, Давиду Санакоеву и Дзамболату (также упоминается как Джамбулат - прим. "Кавказского узла") Медоеву. Как говорится в заключениях от 7 февраля, департамент оперативной информации ФСБ установил факт совершения ими действий, ведущих к "нарастанию напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы РФ", которые "создают угрозу национальной безопасности" России. Ведомство указало, что согласно статье 22 закона "О гражданстве РФ" их совершение является основанием для прекращения гражданства, сообщило издание "Ведомости" 12 марта. Все трое депутатов сообщили изданию, что оспаривают заключение в суде.

Депутатам парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давиду Санакоеву и Дзамболету Медоеву запрещен въезд на территорию России до 2044 года, сообщил журналист Мурат Гукемухов.

"Им на 20 лет запрещено въезжать в Россию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что поэтому они ни по какому паспорту не смогут посетить Россию.

Официально причины лишения гражданства озвучил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, подчеркнул журналист. "В истории отношений России с Южной Осетией такое впервые происходит. Тем более, когда гражданства РФ лишают депутатов. Поэтому президент Южной Осетии высказался. Главной причиной он назвал попытку принятия законопроекта о границах республики в части, касающейся границ с Грузией. В соответствие с этим законопроектом траектория границы с Грузией уже определена и закреплена ещё с 1922 года. К декрету о создании Юго-Осетинской области в составе Грузинской АССР прилагались протоколы о размежевании между грузинскими и осетинскими населенными пунктами. Депутаты считали, что всё уже давно решено. Просто изменился статус границы - с границы автономии на государственную", - рассказал журналист.

Этот законопроект, по его словам, не понравился российской стороне. "Она предположила, что это может привести к нежелательным обострениям на границе. Было "внушение" большой группе депутатов (около 10 человек), которые работали над законопроектом. Ещё в ноябре 2023 г во время визита Игоря Маслова, который курирует Южную Осетию от администрации президента России, возглавляя управление по связям со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. На кулуарной встрече с депутатами он рекомендовал свернуть работу над законопроектом, как способным вызвать обострения на границе. И тогда же из его уст проскользнуло предупреждение, что дело серьёзное, так можно и российского гражданства лишиться. Все, за исключением этих трех депутатов, отступили. А эти трое депутатов настаивали на обсуждении и принятии законопроекта", - пояснил Гукемухов.

По его словам, в Южной Осетии никто не верит в нападение Грузии или открытие второго фронта. "Здесь более популярна другая версия, будто речь идет о том, чтобы создать комфортные условия для "Грузинской мечты" на предстоящих в октябре парламентских выборах. Поэтому Москва категорически против того, чтобы Цхинвал или Сухум давали поводы для упреков в адрес правящей партии и проводимой ею политики экономического прагматизма в отношении России", - заявил Гукемухов.

При этом, по его мнению, в Южной Осетии упускают из виду, что Москва и ранее пресекала любые попытки пересмотра статус-кво сложившегося после 2008 года. "С 2009 года в Южной Осетии было создано три комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией – первую возглавлял Борис Чочиев (с 2009 по 2012 год), вторую депутат Руслан Тедеев в 2018 году и третью - Гарри Мулдаров (2020-2023 годы). Все три комиссии приходили к выводам, что траектория границы проведена в ущерб Южной Осетии, но их выводы были проигнорированы. То есть Москва настаивала на соблюдении статус-кво задолго до победы кандидата от коалиции "Грузинская мечта" Георгия Маргвелашвили (президент Грузии с 2013 по 2018 годы - прим. "Кавказского узла") в октябре 2013 года, начала военных действий в Украине или назначения Игоря Маслова на кураторскую должность (в администрации президента России)", - подчеркнул Гукемухов.

<pОн указал, что Грузия мало интересуется законотворчеством югоосетинских депутатов. "В Тбилиси вообще особо не следят за тем, какие законы принимает парламент Южной Осетии. Для них это "оккупированная территория" и что там себе люди принимают, их не волнует. В Тбилиси волнуются за конкретные ситуации: гибель людей на границе, задержания. Беспокойство вызвала в своё время попытка Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении Южной Осетии к России. Но идея референдума тоже была свёрнута по жёсткому окрику из Москвы", - указал также Гукемухов.

13 мая 2022 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не предпринимает шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса о присоединении требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая того же года новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума вызывает вопросы, и приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. На первой встрече с Владимиром Путиным Алан Гаглоев не стал поднимать тему о присоединении Южной Осетии к России.

Сам Гаглоев в бытность лидером оппозиции принимал участие в работе комиссии по демаркации и делимитации границ, подчеркнул Гукемухов. "Он настаивал на разграничении с Грузией. Объявлял чуть ли не госизменой позицию Бибилова, что тот «подарил» Грузии 200 квадратных километров спорной территории. Но, став президентом, он перестал педалировать эту тему. Потому что обременен определёнными обязательствами в отношениях с Москвой, как глава Южной Осетии. Более того, когда речь зашла о решении гражданства трех депутатов, он довольно жёстко выступил против них", - сказал Гукемухов.

Блогер и обозреватель Алик Пухаев придерживается мнения, что "грузинское лобби в лице Бидзины Иванишвили подключило свои медийные ресурсы в России с целью протолкнуть идею о том, что Москве необходимо идти на сближение с Тбилиси". "Надо наращивать товарооборот, увеличивать поток туристов, и всего этого можно достичь только взамен на уступки по вопросу Южной Осетии и Абхазии. А учитывая провал за провалом официального Цхинвала, грузинское влияние в России только растет", - считает он.

По словам блогера, одним из ярких примеров демонстрации возможностей грузинского лобби стала ситуация с лишением гражданства России трех депутатов парламента Южной Осетии, один из которых бывший в президенты, а второй разыскивается международным уголовным судом за участие в событиях 2008 года. "То, что не получилось сделать у Михаила Саакашвили грубой силой, может получиться у Бидзины Иванишвили с помощью мягкой силы — экономического влияния и своих людей в Москве", - полагает Пухаев.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях по время "Пятидневной войны" 2008 года. Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена.

Он категорически не согласен с предположением о возможности "второго фронта" для России в связи с законодательной деятельностью депутатов. "МИД РФ сам несколько раз публично делал заявления о необходимости демаркации границы между Южной Осетией и Грузией. Уже эти заявления МИД России могли бы вызвать открытие «второго фронта». Но этого же не произошло. Именно демаркация позволит избежать обострения на приграничным территориях", - сказал Пухаев.

Он не понимает, почему депутатов дали на заклание. "Это ослабляет суверенитет Южной Осетии. А Гаглоев когда был в комиссии, занимал позицию, что те, кто мешает работе по разграничению - грузинские агенты. Видимо, сейчас, став президентом, он поменял позицию", - отметил Пухаев.

Адвокат Тимофей Широков отметил, что формально, если у депутатов есть паспорт Южной Осетии, они могли бы посетить Россию.

"Россия же признала Южную Осетию как государство. С ней существуют дипломатические связи. Но если у них запрет на въезд в Россию, то вряд ли им удастся выбраться за пределы Южной Осетии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам адвоката, нет никаких препятствий через юристов и адвокатов подать иск в российский суд по поводу лишения гражданства РФ. "Никаких особых условий нет. В российский суд может обратиться с иском гражданин любого государства или лицо без гражданства, если считает, что его права нарушены. Какой-либо привязки к гражданству для истца нет. Тем более, в этом случае, когда российские органы лишили их гражданства", - пояснил Широков.

Теоретически оспорить решение о лишении гражданства можно и иски такие подаются. "Но в данном случае, так как речь идёт о депутатах, решение имеет политический характер. Наверное, не просто так это решение принималось. На практике, наверное, не стоит ожидать отмены этого решения", - резюмировал Широков.

История с лишением российского гражданства трех депутатов из Южной Осетии является следствием политических конфликтов внутри республики, Москва вряд ли так внимательно следила за событиями в этом регионе и положилась на сведения от властей Южной Осетии, предположили ранее югоосетинский блогер Алик Пухаев и лидер общественной организации "Ныфс" Вале Газзати.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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