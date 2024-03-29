Югоосетинские депутаты пожаловались на запрет въезда в Россию

29 марта 2024, 07:42

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Трое лишенных российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии столкнулись с запретом въезда в Россию. В связи с этим депутаты не могут попасть в российский суд, в который подана жалоба на лишение гражданства, заявил депутат Давид Санакоев.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что три депутата парламента Южной Осетии из фракции "За справедливость" (Дзамболат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев) лишены гражданства России, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и России. Депутаты заявили, что оспаривают в суде заключение ФСБ.

Служба оперативной информации и международных связей ФСБ 7 февраля направила заключения о лишении гражданства Мулдарова, Санакоева и Медоева. Согласно документам, ведомство считает, что действия депутатов ведут к "нарастанию напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы РФ", что создает "угрозу национальной безопасности" России и согласно статье 22 закона "О гражданстве РФ" является основанием для прекращения гражданства, сообщило 12 марта издание "Ведомости".

Лишенным гражданства депутатам от партии "За справедливость" запретили въезд в Россию, сообщил 28 марта Давид Санакоев. "Причины запрета нам так и не смогли объяснить", - сказал он на видео, размещенном в телеграм-канале югоосетинской партии "За справедливость".

Запрет противоречит "духу взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия", указал Санакоев. "И также это ограничивает наши права на судебную защиту. Мы считаем это полноценным политическим преследованием и произволом, ничего не имеющим общего с законом. Каким образом мы можем защищать себя в [российском] суде, если даже не можем попасть туда?" - подчеркнул он.

Депутат предположил, что "эти вопросы решаются прогрузинскими силами в России совместно с руководством" Южной Осетии.

История с лишением российского гражданства трех депутатов из Южной Осетии является следствием политических конфликтов внутри республики, Москва вряд ли так внимательно следила за событиями в этом регионе и положилась на сведения от властей Южной Осетии, предположили ранее югоосетинский блогер Алик Пухаев и лидер общественной организации "Ныфс" Вале Газзати. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал активность депутатов по демаркации границы с Грузией несвоевременной, обвинив Санакоева, Мулдарова и Медоева в провокации вооруженного конфликта.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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