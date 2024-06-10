Представители "Единой Осетии" потребовали отменить итоги голосования во Владикавказе

10 июня 2024, 15:25

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На избирательном участке во Владикавказе более 700 бюллетеней оказались недействительными в результате нарушений, заявили представители партии "Единая Осетия" и призвали ЦИК отменить итоги голосования. Центризбирком Южной Осетии после обработки 87% бюллетеней отчитался, что в парламент проходят четыре партии.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня проходило голосование на выборах депутатов парламента Южной Осетии. Два избирательных участка были открыты во Владикавказе и в Москве. После обработки 21% протоколов на выборах лидирует партия "Единая Осетия", которая набрала более 45% голосов, в числе лидеров также партия "Ныхас", набравшая более 29% голосов, сообщил Центризбирком Южной Осетии.

ЦИК Южной Осетии зарегистрировала 112 кандидатов по одномандатным округам и списки семи политических партий: "Единая Осетия" выдвинула 16 кандидатов, "Народная партия" – 12, "Единство народа" – семь, "Ныхас" – 16, "Коммунистическая партия" – шесть, "Единство" – девять, "Иры фарн" – семь, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Четыре партии проходят в парламент VIII созыва, сообщил сегодня Центризбирком по итогам обработки 87% бюллетеней. "Это Единая Осетия — 30,32% (6267 голосов), Ныхас — 29,93% (6174 голосов), Народная партия — 15,41% (3186 голосов), Компартия — 7,12% (1472 голосов)", - цитирует сообщение ЦИК информагентство "Рес". Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение недели, отмечается в сообщении.

Представители «Единой Осетии» потребовали отменить результаты голосования на участке во Владикавказе из-за множества недействительных бюллетеней, информирует сегодня анонимный телеграм-канал "БОНВ[Ӕ]РНОН".

Публикация проиллюстрирована видеообращением, на кадрах которого видны три человека. Обращение к главе ЦИК Эмилии Гагиевой озвучивает один из них. То, что происходило на участке во Владикавказе, "сложно назвать волеизъявлением народа", заявил он.

"Кто-то осуществил подлог ручек со стирающимися чернилами. По итогу в ящике для голосования оказалось более 700 недействительных бюллетеней. Тем самым, мы считаем, определить волеизъявление граждан республики Южная Осетия, проголосовавших в городе Владикавказ, в соответствии с конституционными законами не представляется возможным", - указали авторы обращения.

Они призвали главу и членов ЦИК "сделать правильный, законный и справедливый шаг". "В рамках своей компетенции я призываю вас отменить результаты голосования на избирательном участке в городе Владикавказ", - заявили представители "Единой Осетии".

Напомним, 9 июня нражданам Южной Осетии, пришедшим на единственный во Владикавказе избирательный участок, пришлось стоять в длинной очереди, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Полицейские насчитали в очереди около тысячи человек, а избиратели раскритиковали организаторов голосования.

Перед выборами ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость". Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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