Длительное ожидание перед участком во Владикавказе возмутило избирателей

09 июня 2024, 16:50

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Гражданам Южной Осетии, пришедшим на единственный во Владикавказе избирательный участок, пришлось стоять в длинной очереди, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Избиратели раскритиковали организаторов голосования, полицейские насчитали в очереди около тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 71 избирательный участок открылся в Южной Осетии для голосования на выборах депутатов парламента VIII созыва. Еще два избирательных участка открылись во Владикавказе и в Москве. К 12.00 мск явка составила 28,96%, на некоторых участках в Цхинвале наблюдались очереди желающих проголосовать.

ЦИК зарегистрировала 112 кандидатов по одномандатным округам и списки семи политических партий: "Единая Осетия" выдвинула 16 кандидатов, "Народная партия" – 12, "Единство народа" – семь, "Ныхас" – 16, "Коммунистическая партия" – шесть, "Единство" – девять, "Иры фарн" – семь, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Во Владикавказе для голосования на выборах в парламент Южной Осетии сегодня открыт один участок - в ДК "Металлург". С самого утра там собралось большое число людей разного возраста, и люди продолжали прибывать. Меры безопасности в связи с выборами были усилены, и территория вокруг ДК огорожена. Около избирательного участка дежурит много силовиков и стоит машина скорой помощи, передал корреспондент "Кавказского узла", находившийся около участка с 09.30 до 12.00 мск.

Избиратели, пришедшие голосовать, поделились с корреспондентом "Кавказского узла" критикой в адрес организаторов голосования. Так, предприниматель Сергей Джиоев пожаловался, что стоит с 08.00 утра и за несколько часов не смог попасть на участок. По его мнению, одного участка для голосования недостаточно.

Мужчина пояснил, что голосует во Владикавказе, потому что находится здесь в командировке. Предприниматель признался, что мечтает об объединении Южной Осетии с Россией.

13 мая 2022 года президент Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении Южной Осетии к России. 29 мая того же года новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа предшественника. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, разъяснили юристы. Объединение Южной Осетии с Северной возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Адвокат Станислав Хугаев сообщил, что голосует во Владикавказе, потому что живет здесь. Он также негативно оценил организацию выборов и сказал, что стоит с утра у участка и до сих пор не попал внутрь.

У меня одно пожелание: чтобы главу Центризбиркома и всех, кто за это отвечает, поставили в эту очередь

"У меня одно пожелание: чтобы главу Центризбиркома [Южной Осетии] и всех, кто за это отвечает, поставили в эту очередь, чтобы они прошли, как положено, и тогда бы они поняли, достойны ли они там работать или нет. И только одно пожелание к нынешним властям и к будущим - чтобы они к людям относились по-человечески", - сказал он. От нового парламента Станислав Хугаев, по его словам, ждет порядка и стабильности.

Сотрудница детского сада Альбина Царитова также пожаловалась, что уже полтора часа стоит в очереди. "Каждый раз я хожу на выборы во Владикавказе, и всегда такой беспорядок. Мне кажется, можно для людей сделать какие-то условия. Я в очереди стою уже полтора часа. Я простою, проголосую за своего кандидата, но я возмущена", - сказала женщина, пояснив, что живет и работает во Владикавказе.

От депутатов, по словам Альбины Царитовой, она ждет "в первую очередь, чтобы парламент работал для народа". "Чтобы он мог слышать и слушать народ", - сказала она.

Также Альбина Царитова высказалась за объединение Южной Осетии с Россией. "Хочу, чтобы будущее поколение Южной Осетии надеялось, что завтра будет лучше, чем сейчас. Люди Южной Осетии боролись за право жить. Почти 24 года они боролись за свое право, за свою землю и чтобы в будущем у них ее никто не отобрал. И чтобы не было уже кровопролития. У меня дядя погиб на войне, два брата. Я не хочу, чтобы мамы плакали", - сказала она.

Мы ждали, что объединят Осетию, но этого нет

Пожелание присоединения Южной Осетии к России высказала и пенсионерка Жанна Катаева, супруг которой из Южной Осетии. "Мы ждали, что объединят Осетию. Это самое первое, но этого нет. Сколько можно?" – сказала она.

Присутствовавшая при этом другая жительница Южной Осетии, пришедшая на участок для голосования и не пожелавшая представиться, возразила пенсионерке, что целью Южной Осетии было "стать независимым государством, и оно им стало". Женщины вступили в спор о том, что важнее: независимость или объединение.

Уроженка Южной Осетии Джульетта Чандиева, которая живет в Северной Осетии, кратко сообщила, что от обновленного парламента ждет "хорошей жизни". При этом женщина пожаловалась, что, пока стояла в очереди на участок, потеряла свой телефон и так расстроилась, что у нее поднялось давление. Она выразила надежду, что кто-нибудь его найдет и вернет.

По данным сотрудников полиции, к 12.00 мск у участка собралось "около 1000 человек".

Напомним, ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость". Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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