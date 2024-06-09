Избиратели поделились ожиданиями от нового парламента Южной Осетии

09 июня 2024, 14:58

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На избирательных участках в день голосования на выборах в парламент Южной Осетии наблюдаются очереди, явка к 12.00 мск составила 28,96%. Депутатам обновленного парламента следует сосредоточиться на решении проблем жителей, а не на политическом противостоянии, заявили избиратели в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 71 избирательный участок открылся в Южной Осетии для голосования на выборах депутатов парламента VIII созыва. Еще два избирательных участка открылись во Владикавказе и Москве. К 10.00 мск явка составила 4,21%, на некоторых участках наблюдались очереди.

ЦИК зарегистрировала 112 кандидатов по одномандатным округам и списки семи политических партий: "Единая Осетия" выдвинула 16 кандидатов, "Народная партия" – 12, "Единство народа" – семь, "Ныхас" – 16, "Коммунистическая партия" – шесть, "Единство" – девять, "Иры фарн" – семь, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Явка избирателей к 12.00 мск составила 28,96%, сообщил ЦИК Южной Осетии. На участке во владикавказском Дворце металлургов к 13.00 мск проголосовали 864 человека, в Москве - 46 граждан Южной Осетии, пишет "Основа".

С утра на избирательных участках наблюдается активность избирателей, около некоторых участков людям приходилось ждать снаружи, пока не выйдут те, кто уже проголосовал, передал корреспондент "Кавказского узла".

Однако не все очереди были связаны с большим наплывом избирателей: на некоторых участках часть избирателей, прописанных по определенному адресу, не нашли себя в списках, а некоторые заявили, что не получили пригласительные справки на участок. Поэтому долгое выяснение и внесение в дополнительные списки привело к появлению очередей из ожидающих.

На некоторых участках отсутствуют представители у ряда партий. Так, на избирательном участке №14 не было представителей партий "Иры Фарн", "Единство народа". Представитель участковой комиссии объяснил, что эти партии на участок не прислали своих представителей с правом подписи.

С утра приходят больше пенсионеры, нарушений нет

«Не на всех участках у каждой партии есть представители, поэтому подписи проставляют только те партии, которые прислали своих представителей. Бюллетень не считается при этом недействительным. С утра на участке фиксируют количество представителей партии и какие партии они представляют, значит, на этом участке будут бюллетени только с подписями этих людей. Все внимательно следим за ситуацией на участке. С утра приходят больше пенсионеры, нарушений нет", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

На выходе из участка молодая девушка проводит анонимный опрос, спрашивая у выходящих избирателей, за кого они проголосовали. "Не все готовы отвечать, хотя я сразу обозначаю, что опрос анонимный", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Многие приходят группами: соседи, коллективы. День выборов совпал с религиозным праздником "Згъудроба", во время которого во дворах домов соседи накрывают столы, забивают барашка или теленка и устраивают застолье. Поэтому представители участковых комиссий предположили, что утренний наплыв избирателей скорее связан с тем, что к обеду во дворах надо накрывать столы.

На участке № 4, расположенном в здании Госуниверситета, к 14.00 мск проголосовао чуть больше 1000 избирателей, а всего на этот участок было выделено 1200 бюллетеней. В трехстах метрах от Госуниверситета расположен Дворец детского творчества, участок №7 – там к 14.00 мск проголосовали 260 избирателей. На избирательном участке №8 в здании библиотеки проголосовало примерно 470 избирателей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители участковых комиссий.

Некоторые избиратели после голосования поделились с корреспондентом "Кавказского узла" ожиданиями от обновленного парламента.

"Ждем от нового парламента кардинально новых подходов к исполнению своей работы. Больше контроля, больше внимания населению, больше разборчивости и углубленного изучения той сферы деятельности, которую они для себя выбрали", - сказала преподаватель истории Наира Гассиева.

"Мы уже пенсионеры, ожидания должны быть у молодежи, у подрастающего поколения. Главное ожидание – не потерять то, что нам с таким трудом и через потери далось", - сказал пенсионер Заурбек Гаглоев.

Все уже устали – людей делят на "люди оппозиции", "люди власти"

"Ждем всего лучшего, чтобы депутаты не ругались между собой, чтобы люди – их сторонники – потом не смотрели друг на друга косо и с ненавистью. Все уже устали – людей делят на "люди оппозиции", "люди власти"... Это же ненормально. Поэтому парламенту новому желаем дружить между собой", – высказала мнение детский педиатр Луиза Санакоева.

На избирательном участке во Владикавказе в ДК «Металлург» с утра наблюдалась большая активность избирателей и длинные очереди. По данным избиркома, пока нарушений там не зафиксировано.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость".

Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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