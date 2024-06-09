Жители Южной Осетии скептически оценили выборы в парламент

09 июня 2024, 12:06

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У властей Южной Осетии нет конкретного видения, как развивать республику, а правящая партия не реализовала поставленных ранее целей, в том числе политического и экономического характера, заявили в соцсети местные жители, комментируя выборы в парламент. Некоторые из них напомнили властям о неудачах, в том числе о деле Инала Джабиева.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Южной Осетии проходят выборы депутатов парламента. В республике открылся 71 избирательный участок, еще два открылись за пределами Южной Осетии – в Москве и Владикавказе.

Ход голосования на выборах в парламент Южной Осетии жители республики обсуждают в соцсети Facebbok*. Часть из них выразила недоверие выборам.

"Все нынешние чиновники – часть одной системы, доведшей республику до унизительного состояния. У них нет видения развития республики и целей, выходящих за рамки личных финансовых интересов. Никто из них ничего не изменит, поэтому давайте хотя бы дадим понять этой системе, что мы её не приемлем", – написал на своей странице пользователь Саша Приголтн.

"Я вообще голосовать вряд ли буду. Не убедили", – заявил Олег Лалыты.

"Для меня обычное воскресенье. Главное – не участвовать в этом шабаше", – отметила Albina Totoeva.

"Я буду болеть. Максимум, что могу сделать (в буквальном и переносном смысле)" – сыронизировала Милана Тигиева.

"Интересно, почему для управления машиной надо сдавать экзамен, а для управления государством достаточно произвести впечатление, что у тебя это получится?" – задалась вопросом Роберта Гардони.

Пользователь Цхинвальский Романтик напомнил властям Южной Осетии о прошлых неудачах, в том числе – напомнил о том, что власти так и не добились включения в состав регионов России, и указал на дело о смерти Инала Джабиева.

"За годы своего всевластия "Единая Осетия" не создала ни одного рабочего места. Держа народ в состоянии крайней нищеты, когда граждане не в состоянии за счет своей законной зарплаты решить даже базовые нужды и потребности, глава государства с барского плеча выделял им деньги на эти нужды после униженных просьб и заявлений. Но "Единая Осетия" не стыдится такого унизительного, пренебрежительного отношения к народу, но даже ставит это себе в заслугу", – заявил он.

На 10.00 (аналогично мск) явка на выборах депутатов парламента Южной Осетии составила 4,21%, передало сегодня ИА "Рес" со ссылкой на Центризбирком республики.

На некоторых участках наблюдаются большие очереди, жители активно принимают участие в голосовании. На 11.30 мск явка на некоторых участках составила 10%, привело агентство в своем телеграм-канале слова наблюдателя, сенатора из России Сергея Цекова.

На выборах проголосовал президент республики Алан Гаглоев, голосование проходит в спокойной обстановке. Участковые комиссии заявляют об активности граждан с раннего утра, отметило агентство в другом сообщении.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что основная борьба на выборах в Южной Осетии будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров.

По итогам рассмотрения поданных документов ЦИК зарегистрировала 112 кандидатов по одномандатным округам и списки семи политических партий: "Единая Осетия" выдвинула 16 кандидатов, "Народная партия" – 12, "Единство народа" – семь, "Ныхас" – 16, "Коммунистическая партия" – шесть, "Единство" – девять, "Иры фарн" – семь, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии".

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