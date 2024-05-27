Аналитики оценили потенциал участников парламентских выборов в Южной Осетии

27 мая 2024, 13:59

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На выборах в парламент Южной Осетии основная борьба будет происходить между тремя партиями, но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Кандидаты будут претендовать на 34 депутатских мандата. Кандидатуры выдвинули 270 претендентов, из них 121 - в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы.

Всего будет открыто 75 избирательных участков, из них 71 на территории Южной Осетии и четыре за ее пределами: два в Северной Осетии, один в Москве и один в Сухуме. По последней переписи населения, в Южной Осетии проживает до 50 тысяч человек. На последних выборах было зарегистрировано около 32 тысяч избирателей.

Бывший президент Анатолий Бибилов имеет на выборах шансы на политический реванш на фоне антирейтинга действующего президента Алана Гаглоева, считает блогер Батраз Мисиков.

"Партии в Южной Осетии, как правило, персоналистские, поэтому рейтинг их лидеров сильно влияет их на электоральные перспективы. Например, в 2009 году уверенную победу (46,38%) одержала партия тогдашнего президента Эдуарда Кокойты, но уже на следующих выборах в 2014 году она не смогла протолкнуть в парламент ни одного депутата, набрав менее необходимых 7% (6,58%). Страну тогда возглавлял беспартийный Леонид Тибилов. Лидер победивший партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов стал вскоре президентом, и, соответственно, его партия заняла первое место и на выборах-2019. Однако на нынешних выборах ситуация сложилась нестандартная. Исходя из логики прошлых лет, мы вправе были ожидать победу президентской партии «Ныхас» и повторением «бибиловцами» истории «кокоевцев», но этому будет мешать антирейтинг самого президента Алана Гаглоева, что дает Бибилову некоторые надежды на реванш. Экс-президент смог сохранить собственную политическую структуру от развала, да и костяк его сторонников среди населения всё еще сохраняют ему верность", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Я не вижу никакой конкуренции идей, все говорят плюс-минус об одном и том же

Он отметил, что программы конкурентов на выборах похожи. «В этот раз я не вижу никакой конкуренции идей, все говорят плюс-минус об одном и том же. Итог выборов предрешит ответ на простой вопрос: «Чья клиентела сильней?»", - сказал Мисиков.

Основная борьба на выборах будет между Анатолием Бибиловым и депутатом парламента Дзамболатом Тедеевым, считает Батраз Мисиков. "У нас нет адекватных социологических данных для того, чтобы делать какие-либо выводы. Шансы на реванш "Единой Осетии" я оцениваю как умеренные. Три главные фигуре на доске — Гаглоев, Бибилов и Дзамболат Тедеев. Мне кажется, основная борьба за голоса развернется между последними двумя, они конкурируют на одном поле, взаимно друг друга ослабляя. За пропрезидентским «Ныхас» же стоит административный ресурс. Неожиданные результаты могут показать партии, ни на что особо не претендовавшие", - пояснил он.

Грядущие парламентские выборы не отличаются от предыдущих, считает бывший советник президента Южной Осетии Сослан Джусоев. "Я принципиальных отличий не вижу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что сейчас партию "Единая Осетия" возглавляет председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов, а если бы лидером партии был Анатолий Бибилов, то шансы у партии были бы выше. "Тогда Единая Осетия взяла бы больше голосов. В отсутствие «социологии» говорить сложно, но я думаю, что без Бибилова они "просядут"», - сказал он.

Основная борьба, видимо, развернется между тремя партиями

На парламентских выборах основная борьба будет между тремя партиями, добавил Джусоев. "Электорат достаточно раздроблен и разочарован во всех политических силах. Партий, могущих претендовать на всенародную поддержку, я не вижу. В целом уровень доверия людей к политическим силам и всей системе очень низкий. Изначально фаворитами представлялись "Единая Осетия", Народная партия, "За справедливость" и "Ныхас" как партия власти. «За справедливость» не зарегистрировали, поэтому основная борьба, видимо, развернется между тремя остальными партиями. По одномандатникам - все пока проходит без эксцессов, что на дебатах, что "в поле", - сказал аналитик.

По мнению Мисикова, снятие с повестки дня темы присоединения Южной Осетии к России не повлияет на выборы. «Не думаю, что эта тема до сих пор играет важную роль в предвыборной кампании. Избиратель, в массе своей, уяснил, что обеспечить присоединение к России силами Южной Осетии невозможно», - сказал он.

С тем, что вопрос присоединения уже не влияет на избирателей, согласен и Сослан Джусоев. «Это не тот вопрос, который прибавит или снизит поддержку. Темой слишком долго спекулировали без реальных действий», - сказал Джусоев.

Напомним, 13 мая 2022 года Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении Южной Осетии к России. Пресс-секретарь Путина заявил тогда, что Москва не предпринимает шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка такого вопроса требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая того же года новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума вызывает вопросы, и приостановил действие указа предшественника до завершения консультаций с российской стороной. На первой встрече с Путиным Гаглоев не стал поднимать тему о присоединении Южной Осетии к России.

По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

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