Анатолий Бибилов, Алан Гаглоев. Фото: пресс-служба президента ЮО http://osinform.org/lastnews/page/1141/, коллаж "Кавказского узла".

12 апреля 2022, 13:20

Южная Осетия: условия вступления в РФ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

6 апреля 2022 года ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу Анатолия Бибилова по проведению референдума о вхождении в состав России. Политики Южной Осетии не уже впервые поднимают вопрос о присоединении республики к России. Как в российских законах описан прием новых субъектов Федерации, нужны ли референдумы для объединения регионов в новый субъект и не являются ли эти инициативы частью борьбы на выборах президента Южной Осетии, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость последней. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке «Кавказского узла» о «Пятидневной войне 2008 года», где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Какими законами регулируется прием в РФ

Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» от 2001 года (с изменениями закона от 26 октября 2005 года) описывает как в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть. А также этим же законом регулируется объединение двух (или более) регионов в один новый субъект 1.

Объединение Северной и Южной Осетий возможно в два этапа

Адвокат Надежда Ермолаева считает, что по российскому законодательству не имеет значения, на основании чего Южная Осетия попросится в ее состав - должен быть нормативный акт вступающей стороны. При этом, по ее мнению, референдум 1992 года таким актом не является, потому что он не был проведен в независимом государстве. Однако, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), к.ю.н., автор книги «Современная Южная Осетия: уроки и вызовы», Александр Сергеев, ссылаясь на тот же закон, утверждает, что для вступления в РФ Южной Осетии необходимо провести референдум.

В статьях ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», посвященных принятию нового субъекта РФ, референдум не упоминается. А в статьях, посвященных образованию субъекта через объединение, напротив, упоминается 10 раз. В частности, там даже есть целая статья - «Статья 11. Референдумы по вопросу об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

Нужны ли референдумы

Александр Сергеев считает, что для объединения Южной и Северной Осетий (после вступления первой в РФ) в обоих субъектах необходимо проводить референдумы в обоих регионах. «Все территориальные изменения [объединение двух субъектов] должны решаться с помощью референдумов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Напротив, Надежда Ермолаева не находит оснований для обязательности референдумов. «В Северной Осетии, воссоединиться с которой желает Южная Осетия, проведение референдума не требуется, границы меняются по решению федеральных органов власти по согласованию с органами субъекта <...> Тут какого-то отдельного решения Северной Осетии, как субъекта РФ, не требуется», – заключает она.

Реальное намерение или предвыборный пиар политиков?

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России, заявил 30 марта действующий президент и кандидат в президенты 2022 Анатолий Бибилов.  На следующий день он добавил, что Южная Осетия может войти в состав России как отдельный субъект, а затем объединиться с Северной Осетией. Эти слова поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Присоединение к России может произойти после президентских выборов, заявила пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева. Аналитики скептически оценили эту инициативу, назвав ее попыткой Бибилова поднять себе рейтинг перед выборами.

4 апреля соперник Бибилова на президентских выборах Алан Гаглоев предложил референдум о присоединении Южной Осетии к России провести одновременно с выборами президента. Предложение Алана Гаглоева – такой же пиар-ход, как и аналогичное заявление Анатолия Бибилова, сочли эксперты из Южной Осетии. 5 апреля заявление о регистрации инициативной группы было подано в ЦИК, который зарегистрировал ее на следующий день. В инициативную группу по проведению референдума о вхождении в состав России вошли Анатолий Бибилов, бывший президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев. А Бибилов заявил об «окне возможностей», которое надо успеть использовать для объединения с Россией.

Об истории вопроса

В 1992 году жители Южной Осетии согласились с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией. На референдуме 2006 года граждане выступили за сохранение статуса независимого государства. В июне 2014 года, тогда спикер парламента Южной Осетии, Анатолий Бибилов заявил о скорой подготовке к народному голосованию о присоединении республики к России. В октябре того же года тогдашний президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. В 2017 году Анатолий Бибилов в ходе предвыборной гонки на президентских выборах заявил, что его основная цель в случае победы на выборах – осуществление проекта по воссоединению двух Осетий.

Примечания

  1. Текст закона доступен по адресу - https://docs.cntd.ru/document/901806912

Автор: "Кавказский узел"

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12 апреля 2022, 15:02

12 апреля 2022, 14:45

12 апреля 2022, 13:45

12 апреля 2022, 12:45

12 апреля 2022, 12:22

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