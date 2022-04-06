Зарегистрирована инициативная группа для референдума в Южной Осетии

06 апреля 2022, 23:00

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Инициативная группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России состоит из 26 общественных и политических деятелей, им предстоит собрать не менее тысячи подписей, сообщил ЦИК республики.

Как писал "Кавказский узел", Анатолий Бибилов 30 марта выступил с заявлением о намерении провести референдум о вхождении в состав РФ, а на следующий день заявил, что планируется объединение с Северной Осетией. В инициативную группу по проведению референдума о вхождении в состав России, ходатайство о создании которой подано в ЦИК Южной Осетии, вошли Анатолий Бибилов, бывший президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев. Бибилов заявил об "окне возможностей", которое надо успеть использовать для объединения с Россией. 5 апреля в Центризбирком Южной Осетии было подано ходатайство о регистрации инициативной группы.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева.

Центризбирком Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума, сообщил сегодня со ссылкой на представителя ЦИК Игоря Чочиева агентство "Рес".

Заседание Центризбиркома прошло сегодня вечером, теперь инициативной группе предстоит получить свидетельство о регистрации, после чего она может приступить к сбору подписей, сказал Чочиев.

В инициативную группу, вошли 26 общественных и политических деятелей, привело сообщение секретаря Центризбиркома Кристины Авлоховой ТАСС.

Авлохова сообщила, что уполномоченные инициативной группы могут приступить к сбору подписей избирателей в поддержку референдума с 7 апреля, им предстоит собрать не менее тысячи подписей.

Напомним, инициатива присоединения к России была озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев предложил провести референдум одновременно с выборами президента. Он также заявил о готовности сложить полномочия президента по итогу референдума. По мнению аналитиков из Южной Осетии, и заявление Бибилова, и заявление Гаглоева - просто пиар-ход.

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