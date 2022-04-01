Аналитики скептически оценили инициативу властей Южной Осетии вступить в состав России

01 апреля 2022, 05:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов использовал тему присоединения республики к России, чтобы повысить рейтинги на президентских выборах. Но в случае объединения с Россией, югоосетинские военные будут задействованы в спецоперации на Украине, а жители Южной Осетии выступают против того, чтобы их родственники рисковали жизнями в спецоперации, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России. Это заявление сделано на фоне подготовки к президентским выборам, которые назначены на 10 апреля.

В Южной Осетии с 16 марта началась агитационная кампания в рамках предстоящих выборов президента. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента.

За заявлениями Цхинвала не последуют практических решений, а само заявление о вступлении Южной Осетии в состав России является демонстрацией Москве готовности выполнить соответствующее распоряжение, считает политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. "Территория, на которой проживает несколько десятков тысяч человек, пытается каким-то образом переконструировать геополитический ландшафт, думая, что это кого-то серьезно волнует. С другой стороны, самопровозглашенная республика, в которой большинство жителей являются гражданами России, им розданы паспорта, может создать впечатление, что Россия рассчитывает прирасти в демографическом смысле, если Цхинвал присоединится к Москве. Не думаю, что этому надо придавать серьезное значение", – сказал Дубнов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он обратил внимание на нецелесообразность для Москвы присоединения Южной Осетии на фоне отсутствия такого желания у соседней Абхазии. "Кумулятивный эффект от этого заявления был достаточно серьезно погашен сигналами из Сухуми, где спикер парламента [Валерий Кварчия] сообщил, что у Абхазии нет намерения присоединяться к России, что вполне ожидаемо. Потому принимать одну эту республику и оставить за бортом другую – это как-то не системно. Это всего лишь шевеление геополитического ветерка. Мое мнение, что не будет никаких практических решений на этот счет. Цхинвал напомнил о себе и дал понять, что как только им скажут – они сделают", – заключил Дубнов.

Заявление Бибилова можно рассматривать лишь как "информационный шум", сказал директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Он также счел иррациональным для Москвы присоединение Южной Осетии без Абхазии.

"Я не вижу никаких признаков этого, это просто заявление президента Южной Осетии, которое неизвестно кем спровоцировано, подсказано. Может, куратором, может, еще кем-то. Присоединение Южной Осетии не имеет никакого смысла без присоединения Абхазии и будет выглядеть комичным, а абхазы не собираются [присоединяться]. Либо это частная инициатива Бибилова, либо может быть, что Москва собирает какое-то количество некой "мелюзги". <…> Мне это кажется совсем нелепым и не очень вероятным", – сказал Павловский корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление Бибилова о присоединении Южной Осетии к России, как и аналогичные, озвучиваемые его предшественниками, делается в канун очередных президентских выборов и продиктованы исключительно электоральной целесообразностью, считает аналитик по Северному Кавказу The Jamestown Foundation (Вашингтон) Валерий Дзуцати.

"Судя по всему, у Бибилова не много шансов переизбраться и ему кто-то подсказал [идею о присоединении] или он сам решил. Даже если Россия не будет сейчас присоединять Южную Осетию – это популярная тема в республике среди избирателей. Во-вторых, это популярно среди его кураторов в администрации президента РФ. Он рассчитывает получить поддержку и у местного населения, и у российского кураторства, которое, в свою очередь, может и дополнительно профинансировать. Я сомневаюсь, что Бибилову это поможет переизбраться. Потому что народ привыкает к таким вещам, каждые пять лет такой референдум проводится. Понятно, один раз это может сработать, второй раз, но сколько можно? Народ привык, и они вряд ли поддержат Бибилова", – сказал Дзуцати корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Бибилова о присоединении Южной Осетии к России могут восприниматься вполне лояльно широкой российской аудиторией, добавил он. "Для российской [аудитории] это будет приятно, это ценится, насколько я могу судить, и потому югоосетинское руководство очень часто поднимает этот вопрос. Но это такая маленькая история на фоне спецоперации России на Украине, чтобы это оказало сильно большое влияние на кого-то, не думаю. В пропагандистских целях могут попытаться использовать, но результат будет ничтожным, и они должны это понимать. Не считаю, что Москва подобное на этот момент сделает", – полагает Дзуцати.

30 марта бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты сообщил у себя в Telegram-канале, что в Южную Осетию вернулась часть военнослужащих 4-й российской военной базы, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Возвращение военных вызвало широкий резонанс. Кокойты вступился за отказавшихся принимать участие в спецоперации солдат, заявив, что "никто не имеет права обвинять их в трусости и осуждать".

Спецоперация на Украине и участие в ней выходцев из Южной Осетии может спровоцировать обратный эффект от заявлений о присоединении к России на фоне ситуации с возвращением в Южную Осетию с Украины военнослужащих, отметил Валерий Дзуцати.

"Судя по сообщениям, большой контингент югоосетинских военных, которые недавно отправились, вернулись домой. Не думаю, что этот шаг Бибилову поможет в Южной Осетии. Это возвращение и вопрос вхождения в состав России приобретает совершенно новое звучание. Югоосетинские обыватели, среди которых вернувшиеся распространят информацию, услышат о причинах [их побудивших], и эти события уже там будут непопулярны. И будет вывод такой: вот, югоосетинские военные вернулись домой, фактически дезертировали, но так как "войны нет", то дезертирством это не назвать. Это будет [трактоваться], как уход из части, они вернулись в Южную Осетию, но по факту им ничего не будет, максимум уволят, их не посадят. Кто осмелится там посадить своих молодых ребят за то, что они ушли с Украины?" – задался вопросом Дзуцати.

У вхождения Южной Осетии в состав России есть цена, добавил он. "Несложно понять, что если бы Южная Осетия вошла в состав России и ребята находились в составе российских войск, то им бы за это грозил реальный срок. Не исключаю, что в Южной Осетии будут задавать вопрос: а нужна ли нам Россия? Вроде много плюсов, но есть и минусы, что их ребят могут забрать на какую-нибудь "войну за русский мир", будут распоряжаться ими, как своим пушечным мясом, и надо им это или нет? Это вытекающие из всего этого вопросы", – указал аналитик.

Он подчеркнул, что вступление в состав России на сегодня может означать пожертвование жизнями югоосетинских военнослужащих. "За это нужно платить, в самом буквальном смысле, жизнью. [Заявление о вступлении Южной Осетии в состав России может] сыграть даже против Бибилова. Понятно, когда он делал это заявление, он о подобных последствиях не думал. Не утверждаю, что теперь все, но некоторые точно задумаются. И расплата довольно серьезная. Южная Осетия – это маленькая территория, все друг друга знают и надо ли им терять своих молодых ребят на Украине?" – спросил Дзуцати.

Аналитик также обратил внимание на реакцию абхазский властей на подобную инициативу, которая была озвучена на фоне приезда в регион главреда Russia Today Маргариты Симоньян со своим супругом, телеведущим Тиграном Кеосаняном.

Симоньян и Кеосанян встречались с президентом Абхазии Асланом Бжания 29 марта. Формальной целью приезда являлось открытие медиацентра в Сухуме, однако Дзуцати не исключил, что российские медиа-менеджеры могли обсуждать с Бжания PR-акцию с заявлением о вхождении Абхазии в состав России.

"Любой человек, который хотя бы поверхностно знает Абхазию, должен понимать, что президент даже для галочки такое заявление сделать не сможет. Хотя вполне возможно, что входить в состав России не надо, но заявление могли попросить сделать против врагов России. Иначе трудно понять, что они (Симоньян и Кеосанян) там потеряли в такие судьбоносные дни. Так как это пиарщики, речь могла идти о PR-акции, а не о политическом решении. Эти люди такие вопросы не решают", – заключил Дзуцати.

Инициатива Бибилова о вхождении Южно Осетии в состав России – предвыборная пиар-акция, считает сопредседатель общественного движения "Союз Алания-Россия" Роланд Келехсаев. "В Южной Осетии 10 апреля пройдут выборы президента и, судя по всему, у действующего президента не очень высокой рейтинг. Поэтому думаю, что группа приглашённых пиарщиков не нашла ничего лучшего, как пропиарить его на вопросе вхождения Южной Осетии в состав России. Не зная специфики и менталитет южных осетин, эти горе-пиарщики фактически подставили Бибилова, так как ничего, кроме возмущения, у населения не вызвала попытка за счёт этого "выехать" на выборах. Тем самым говорить о том, что его позиции усилилась, не приходится, а наоборот, ухудшилась, на мой взгляд", – сказал Келехсаев корреспонденту "Кавказского узла".

Заявлению Бибилова предшествовало обращение Олега Тезиева – первого председателя правительства и первого командующего Вооруженными силами Южной Осетии. Он обещал поддержать на выборах того, кто обеспечит объединение Северной и Южной Осетий. "К Олегу Джерихановичу у населения Южной Осетии очень хорошее отношение, он имеет большие заслуги в деле становления и защиты нашей страны. Но, как я понимаю, некоторые наши граждане не поняли с чего это один из защитников государства Алания, спустя столько времени вдруг выступил против того, что сам ещё недавно защищал. Я думаю, что, несмотря на его авторитет и заслуги, в вопросе выбора Бибилова граждане Южной Осетии не прислушаются к нему. А некоторые даже считают, что он входит в команду Бибилова", – отметил Келехсаев.

Общество Южной Осетии расколото, считает он. "Общество сейчас расколото на сторонников и противников присоединения и это очень-таки серьёзные течения и это всё, конечно же, не способствует консолидации общества", – сказал аналитик.

Мнение о том, что заявление Бибилова о присоединении Южной Осетии к России связано с выборами, высказал также бывший советник президента Южной Осетии Сослан Джусоев. "Судя по официальной реакции Кремля через Пескова, обещание проведения референдума [по присоединению Южной Осетии к России] носит характер предвыборной технологии, потому что российскую сторону наши референдумы ни к чему не обязывают абсолютно. Мы уже проводили два таких референдума, и присоединения после них не последовало. Я думаю, что по задумке технологов президента обещание должно гарантировать ему переизбрание, ну и гарантировать снижение протестного потенциала", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Инициативу Бибилова считает политтехнологическим шагом финансовый обозреватель Алик Пухаев. "Он использует тему вхождения в состав России для усиления своих позиций на выборах. Делает это вполне успешно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако интеграция с Россией или Северной Осетией является сложным процессом, отметил он. "У противников Библова возникает вопрос – мы входим в состав России ради чего? Если ради объединения Осетий, то да, мы согласны, это наша мечта, но как мы будем объединяться? Эти интеграционные механизмы они сложные. Например, огромное количество людей могут потерять работу, потому что огромный бюрократический аппарат будет сокращен в случае присоединения", – подчеркнул Пухаев.

Блогер из Северной Осетии Индира Габолаева считает, что заявление Бибилова о присоединении Южной Осетии к России не имеет отношения к выборам президента. "На мой взгляд, это заявление не часть предвыборной кампании, а часть других, более глобальных политических процессов. <…> Сомневаюсь, сумеет разыграть эту карту кто-то из оставшихся кандидатов. Почему именно сейчас решил Бибилов Анатолий поднять вопрос о вхождении в состав России, учитывая сложную международную повестку и риск обострения отношений между Россией и Грузией, мы узнаем в ближайшие месяцы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.