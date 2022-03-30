Бибилов заявил о планах Южной Осетии войти в состав России

30 марта 2022, 21:10

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Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России, заявил сегодня президент частично признанной республики Анатолий Бибилов. Это заявление сделано на фоне подготовки к президентским выборам, которые назначены на 10 апреля.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Сегодня Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева.

Сегодняшнее заявление о планах Южной Осетии войти в состав России Анатолий Бибилов сделал в обращении к жителям республики.

"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", - сказал Бибилов.

Анатолий Бибилов в сентябре 2012 года создал партию "Единая Осетия", которая в январе 2014 года обратилась к тогдашнему президенту Южной Осетии Леониду Тибилову с призывом провести референдум по вопросу о воссоединении Северной и Южной Осетии в составе России. Однако Тибилов эту идею не поддержал, говорится в биографической справке о Бибилове, опубликованной на "Кавказском узле".

По словам Бибилова, сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент. "Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", – объяснил он.

Признание в 2008 году независимости Южной Осетии Бибилов назвал "историческим решением, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития". "Однако главная историческая и стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного – объединение в рамках одного государства. Это государство – Российская Федерация", – сказал он.

Бибилов указал, что у Южной Осетии "была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым". "Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем!" – подчеркнул он.

Отметим, что кампания по выборам президента Южной Осетии проходит на фоне обвинений в адрес Анатолия Бибилова. ЦИК Южной Осетии снимает с выборов кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, заявил ранее, в частности, Ибрагим Гассеев. Сегодня он объяснил беспрецедентным вмешательством административного ресурса его снятие с президентской гонки и пообещал расследовать обстоятельства работы ЦИК. Решение ЦИК Южной Осетии об исключении множества претендентов из предвыборной гонки было принято под "беспрецедентным давлением" со стороны властей, заявил политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров.

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