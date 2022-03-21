21 марта 2022, 03:41
Кампания по выборам президента Южной Осетии проходит на фоне обвинений в адрес Бибилова
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
ЦИК Южной Осетии снимает с выборов кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, заявил Ибрагим Гассеев. Кандидатов отстраняют с нарушением выборного законодательства, уверен Давид Санакоев. Обыски в ЦИК, взаимные обвинения кандидатов в оказании давления на ЦИК, спецоперация на Украине, высокий уровень инфляции и рост цен вызывают у избирателей рост апатии, отметила политолог Алана Плиева.
Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. 19 марта стало известно, что Гассеев, Санакоев и еще четыре политика обжаловали отказ в суде.
Решение ЦИК Южной Осетии об исключении множества претендентов из предвыборной гонки было принято под "беспрецедентным давлением" со стороны властей, заявил политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров. По его мнению, в случае обжалования решения ЦИК рассчитывать на справедливое решение Верховного суда не приходится, так как этот орган подконтролен президенту.
Претенденты на пост президента Южной Осетии, которым было по разным причинам отказано в регистрации и которые обжаловали отказ в суде, опубликовали видеообращения, в которых прокомментировали ситуацию.
Давид Санакоев напомнил, что ему было отказано в регистрации из-за предоставления недостоверных сведений о его доходах и доходах супруги. "Избиратели могут подумать, что я утаил свою недвижимость в районе Рублевки в Москве. Но это информация с расчетных счетов в [банке] с нулевым балансом, там средств никогда не было. Я был очень удивлен, узнав об этих счетах. Так как они были открыты на мое имя в 2010 году, а на имя моей супруги в 2014 году. И Гражданский кодекс говорит о том, что они должны быть закрыты через два года, если по ним нет никаких переводов. И в банковских инструкциях это прописано. Но несмотря на это, как только я получил информацию об этих счетах из банка, я сразу предоставил эту информацию в ЦИК. В Законе о выборах президента говорится о том, что в ЦИК необходимо предоставить информацию о вкладах в банках. Ни у меня, ни у моей супруги вкладов в банках нет и не было. Вклад в банке существенно отличается от расчетного счета. Я надеюсь, что в суде больше информации о различиях в этих понятиях. Я подал иск в Верховный суд и надеюсь, что они будут учитывать и то, что если отказ в регистрации мне вынесен на основе Закона о выборах президента, то и остальные пункты этого закона будут учитываться», - сказал Санакоев.
Ибрагим Гассеев, которому было отказано из-за нарушений в подписных листах, обвинил президента Анатолия Бибилова в использовании административного ресурса, которое выражается, по его мнению, в «неприкрытом оказании давления на членов ЦИК». "Результатом давления стал необоснованный отказ в регистрации мне и другим независимым кандидатам. При этом сам Бибилов был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, несмотря на то, что не сдал лингвистический экзамен. Отказали в регистрации тем кандидатам, в которых Бибилов видит реальных претендентов на победу в этих выборах. Такого вопиющего беспредела Южная Осетия еще не знала. Нас пытаются лишить права выбора и проведения легитимных выборов. Президент должен избираться открыто и честно, и я намерен отстаивать свои конституционные права и права избирателей в суде", - заявил он в видеообращении.
С началом агитационного периода действующий президент республики Анатолий Бибилов призвал всех участников выборного процесса к честной, открытой борьбе. «Процесс регистрации кандидатов сопровождался попытками кандидатов ангажировать Центризбирком вбросами и многочисленными фейками. Начинается агитационный период. Предлагаю всем участникам выборного процесса честную, открытую борьбу и предлагаю всем кандидатам на базе ЦИК подписать соглашение «За чистые выборы» и неукоснительно ему следовать, а также прекратить любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране», - сказал Бибилов в своем видео обращении.
Политолог Алана Плиева считает, что предвыборная кампания пришлась на довольно мрачный социально-политический период. Обыски в ЦИК, взаимные обвинения кандидатов в оказании давления на ЦИК, спецоперация на Украине, высокий уровень инфляции и рост цен - все это создает для выборов нехороший фон и вызывает у избирателей рост апатии, заявила она корреспонденту "Кавказского узла".
«До дня голосования остается меньше месяца. Мы с грехом пополам определились с окончательным списком кандидатов. Процесс регистрации сопровождался скандалами и интригами. Это и громкие разногласия между главой ЦИК Эмилией Гагиевой и Бибиловым. Гагиева почти открыто публично выступила против Бибилова. В ответ сотрудники КГБ провели в ЦИК ночные обыски. Поводом стало подозрение на Гагиеву в подмене подписных листов. Конфликт главы ЦИК и президента явно не на руку второму. Вряд ли за три недели до дня голосования ему удастся сменить главу Центризбиркома, но позиции Бибилова этот скандал явно пошатнул», - считает Плиева.
По мнению политолога, спецоперация на Украине сейчас влияет на настроения людей. «Если еще в начале года все с интересом начинали следить за началом формирования списка кандидатов, то сейчас исходом выборов интересуется все меньше людей <...> Люди стали больше экономить. Цены растут, наблюдается дефицит в перечне необходимых вещей. Транскам был закрыт неделю, и эти пустые полки угнетают. Кругом печальные прогнозы, и на этом фоне выборы отходят на третий план", - говорит политолог.
По мнению эксперта, реальная борьба может развернуться между Аланом Гаглоевым, Гарри Мулдаровым и Анатолием Бибиловым. Сторонники незарегистрированных кандидатов, скорее всего, примкнут к одному из оппозиционных кандидатов. «Скорее всего, штаб Гассеева поддержит Гаглоева Алана <...> Здесь же еще не надо забывать о факторе присутствия здесь Эдуарда Кокойты. Он выжидает и пока, скорее, не решил, кого поддержит, но в ближайшие дни это уже станет ясно. Он сделает либо характерное заявление, либо проведет пару встреч со сторонниками под открытым небом и по риторике его позиция станет понятной. Скорее всего, он сделает ставку на молодом и неопытном Гарри Мулдарове. Гассеев, Санакоев и остальные кандидаты присоединятся в Гаглоеву. Возможно, будет второй тур, и во втором туре Бибилову сложно будут рассчитывать на победу», - сказала Плиева.
Она предполагает, что общество может и отстранить все свои прежние претензии у действующей власти из -за сложной геополитической ситуации и проголосовать за Бибилова. «Сейчас непонятно, как себя поведет Грузия в отношении нас <...> Все сейчас напряжены, как никогда. Общество волнуется, как бы не случилось эскалации конфликта. И вот в этой ситуации они могут проголосовать за Бибилова, как за стопроцентно пророссийского кандидата, чтобы быть уверенными в военной безопасности, а она сейчас выходит на первый план. Поэтому тут на исход выборов может повлиять несколько факторов», - сказала Плиева.
По мнению эксперта, пока предпосылок к митингам и акциям протеста нет. Кандидаты от оппозиции смогут договориться о дальнейших своих шагах внутри своих штабов, так как всех их объединяет один интерес - не допустить повторной победы Бибилова.
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Автор: Анна Джиоева источник: корреспондент "Кавказского узла"